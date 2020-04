Cronaca 2786

Coronavirus, due positivi in più a Caltanissetta. In arrivo nuova apparecchiatura per test rapidi

Tra ieri ed oggi circa 300 referti sono stati inoltrati ai cittadini in quarantena. Fortunatamente iniziano ad arrivare i risultati dai laboratori

Redazione

10 Aprile 2020 20:24

Consueto bollettino del direttore generale dell'Asp di Caltanissetta Alessandro Caltagirone. Nelle ultime 24 ore abbiamo avuto un nuovo decesso in Terapia Intensiva (Calogero Pera, 54 anni di Serradifalco) e contestualmente il risultato di un test positivo per uno dei pazienti già ricoverati all’interno della stessa Terapia Intensiva del Sant’Elia (una paziente nissena di 74 anni). Pertanto il dato rimane fermo ad 1.

I pazienti ricoverati nel reparto di Malattie Infettive presso il P.O. Sant'Elia rimane costante. Si precisa, ancora una volta, che sia a Gela che a Caltanissetta sono ricoverati altri soggetti che hanno differenti quadri clinici e che per motivi precauzionali e per disponibilità di posti in isolamento, vengono gestiti dalla stessa equipe in attesa del risultato del tampone.

Al P.O. Vittorio Emanuele nessuna novità. Il dato dei domiciliari, risultati positivi al test, si incrementa di n. 2 unità a Caltanissetta.

Tra ieri ed oggi circa 300 referti sono stati inoltrati ai cittadini in quarantena. Fortunatamente iniziano ad arrivare i risultati dai laboratori e con grande spirito di appartenenza alcuni nostri collaboratori in Direzione Sanitaria lavorano costantemente per allineare i dati tra i database del portale regionale e quanto arriva dai laboratori.

In arrivo questa sera una nuova apparecchiatura di laboratorio (PCR real time) che dovrebbe darci un grande contributo nella esecuzione di ulteriori test e nella tempestività di risposta.

Coronavirus. I vigili del fuoco di Caltanissetta regalano 25 buoni spesa alla Croce Rossa

Coronavirus. In Italia i guariti superano i 30 mila, cala il numero di ricoverati. Oggi 570 deceduti in più

