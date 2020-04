Salute 1379

Coronavirus, la Sicilia è la regione in percentuale con meno contagi d'Italia: è positivo solo lo 0,04%

In Lombardia dieci volte di più, ma siamo anche una della regioni dove si fanno meno tamponi in relazione alla popolazione

Redazione

04 Aprile 2020 12:39

La Sicilia è tra le regioni italiane con la minore incidenza di contagi da coronavirus: “solo” lo 0,04% della popolazione siciliana ha contratto una infezione da Covid. Solo per fare un raffronto basta vedere i dati della Lombardia che sono dieci volte maggiori, addirittura lo 0,46%. A livelli siciliani ci sono altre regioni del Sud, come Calabria, Campania e Basilicata. Un dato che però va legato al numero dei tamponi in relazione alla popolazione: la Sicilia è infatti una delle regioni dove si sono fatti meno tamponi. Solo lo 0,36% dei siciliani è infatti stato sottoposto al test. Meno solo la Campania con lo 0,30%. Per esempio al Nord il dato è nettamente maggiore: in Lombardia siamo all’1,28%, in Emilia Romagna all’1,36% e in Veneto addirittura al 2,45% (quasi sette volte più della Sicilia).

