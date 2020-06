Attualita 81

Coronavirus, donna in coma dà alla luce una bambina: è il primo parto in Italia di una paziente positiva

Si tratta di una 34enne bengalese ricoverata da venti giorni nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale Cervello di Palermo

Redazione

11 Giugno 2020 16:25

È nata la bambina della donna di 34 anni di origini bengalesi ricoverata a Palermo perchè positiva al coronavirus. I medici dell'ospedale Cervello, dove la donna è ricoverata nel reparto di Rianimazione, hanno deciso di fare nascere la piccola con un parto cesareo straordinario per l'aggravarsi delle condizioni di salute della madre.La bambina, nata prematura, è molto piccola e pesa 1,4 chili. Dopo il parto, è stata trasferita nel reparto di Neonatologia per le cure necessarie.

«L'ulteriore aggravamento delle condizioni cliniche della paziente e in seguito all’ultimo consulto di stamattina tra intensivisti, ostetrici e neonatologi, che hanno svolto un importante lavoro di équipe - dice il primario della terapia intensiva dell’ospedale 'Cervello' Baldo Renda - si è deciso di effettuare un taglio cesareo urgente ad inizio di trentesima settimana».

L'intervento, assicura Renda, «è andato bene, la bimba è stata affidata alle cure dei neonatologi e adesso la signora, che purtroppo ha una grave insufficienza respiratoria, è sedata e in coma farmacologico».



