Coronavirsu, Cancelleri: "Per il Pil potrebbe essere una catastrofe. In diminuzioni prenotazioni ed export"

Il viceministro nisseno Giancarlo Cancelleri, oggi a Caltanissetta per un sopralluogo sulla Ss 640, ha parlato degli effetti del virus

Redazione

28 Febbraio 2020 12:12

"Siamo in un momento di grande difficoltà per il coronavirus che al di là della tranquillità che sta dando il nostro governo e il presidente Conte perché sotto il profilo sanitario siamo un paese all'avanguardia, il problema è che il racconto che è stato fatto all'estero sta facendo venir meno tante prenotazioni nel settore turistico, problemi nel settore dell'export. Questo potrebbe rivelarsi una catastrofe per il Pil italiano". Lo ha detto il vice ministro alle Infrastrutture, Giancarlo Cancelleri, nel corso di un sopralluogo sulla Ss 640 Caltanissetta - Agrigento.

