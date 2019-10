Sport 134

"Coppa Jonica Crono Open", secondo posto per i corridori gelesi Carcione e Pinazzo

Nella cronometro a squadre di quattro, invece, i corridori gelesi si sono classificati al primo posto

Redazione

28 Ottobre 2019 15:34

Ieri 27 ottobre a Catania si è svolta la terza e quarta prova della "Coppa Jonica Crono Open", organizzata dalla ASD Ciclisti Catanesi e con la collaborazione dell'ente Libertas.

Le due prove a cronometro si sono svolte sul viale Presidente Kennedy (lungomare), in un circuito di km 4,4. La cronometro a coppie è stata ripetuta tre volte mentre la cronometro a squadre è stata ripetuta quattro volte. Le due prove si sono svolte l'una dopo l'altra.

Nella cronometro a coppie, i nostri corridori Gelesi, della categoria FD, Antonino Roberto Carcione dell’ASD Salvatore Zuppardo e Antonio Pinazzo dell’ASD Velo Club, si sono piazzati al secondo posto dietro la coppia Francesco Cavallaro dell’ASD Ciclo Club Naxos e Nicolò Razza dell’ASD Team Svizzero; al terzo gradino del podio si sono piazzati la coppia Salvatore Cavallaro e Luigi Rau dell’ASD Red Horse Team.

Nella cronometro a squadre di quattro, invece, i corridori gelesi si sono classificati al primo posto: essi sono: Antonino Roberto Carcione, Antonio Pinazzo, Francesco Cavallaro e Nicolò Razza; al secondo posto: Angelo Aiello, Sebastiano Giammello, Francesco Grillo, Giuseppe Oliveri; al terzo posto, Salvatore Cavallaro, Luigi Rau, Giuseppe Parisi e Salvatore Carcò.

Soddisfazione per l’ASD Salvatore Zuppardo di Gela per la vittoria del suo presidente Antonino Roberto Carcione.



