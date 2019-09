Sport 347

Coppa Italia, i giallorossi superano l'Akragas Futsal. Debutto ufficiale per Allyson

Come cinque giorni fa, la Pro Nissa fa suo il risultato battendo l'avversario con il risultato di 7 a 0

Redazione

22 Settembre 2019 11:19

Come cinque giorni fa, anche nel turno di Coppa Italia la Pro Nissa fa suo il risultato battendo nettamente l’Akragas Futsal. Il risultato, maturato a campi invertiti, questa volta è di 7 a 0. Un passivo che è la chiara dimostrazione della superiorità dei ragazzi di mister Tarantino che non hanno mai mollato la presa giocando un futsal di livello fatto di intensità ed attenzione tattica. Andando alla cronaca al 2’ Allyson,al suo debutto dopo aver risolto il problema legato al trasfert, scalda i guantoni dell’esterno difensore bianco azzurro che risponde presente deviando in angolo. Al 5’ ancora Allyson ci prova da lontano ma il portiere neutralizza. Al 15’ Lolo su palla inattiva prova la conclusione radente che trova le mani del portiere che devia in angolo. I padroni di casa subiscono il gioco dei nisseni non riuscendo a superare neppure la metà campo. Il primo tiro verso la porta arriva al 14’ con Caglia ma Avanzato si fa trovare pronto deviando in corner. Due minuti più tardi arriva il vantaggio dei giallorossi,conclusione sul secondo palo di Mosca tapin vincente sulla linea di porta di Ramon. Tre minuti dopo Allyson ruba palla a centrocampo innesca Mosca che serve sul secondo palo Lolo che da due passi non perdona. Al 19’ Allyson imbecca tutto solo Lolo che al volo conclude ma il portiere reattivo nega la gioia del gol. Un minuto dopo giocata di alta scuola di Allyson, sombrero che mette in crisi due avversari che si scontrarono addirittura tra loro, porta praticamente sguarnita e “lob” delizioso con la sfera che si insacca in rete. Il primo tempo si chiude così sul 3 a 0. Pronti via a 30 secondi dalla ripresa del gioco Lolo cala il poker. Al 5’ arriva il 5 a 0 con La Rosa, bel taglio in verticale di Allyson, il nostro numero 29 anticipa l’uscita del portiere depositando in rete. La Pro Nissa mai dona continua ad esercitare una buona pressione a tutto campo sugli avversari che non riescono a sviluppare un gioco fluido ed afficace. Pressione che si materializza con la rete di Lolo che realizza il 6 a 0 con una bordata che termina la sua corsa all’incrocio dei pali. Il 7 a 0 è messo a segno da Furno con gli agrigentini che alzano di fatto bandiere bianca. Da segnalare il debutto per Il giovanissimo dell’under 19 Santo Biasco che riesce subito a mettersi in mostra con un paio di interventi di buona reattività. Vittoria meritata come da pronostico, a parte le assenze forzate di Marino e Colore squalificati, Rafinha ancora fuori per il mancato trasfert e Lo Pinzino per infortunio, presenti in panchina tre giovani dell’under 19. Chi ha giocato ha mostrato una buona condizione atletica e capacità di assimilare le indicazioni tattiche che arrivano dal mister. A due settimane dall’inizio del campionato c’è ancora molto da fare ma è innegabile, i giallorossi, godono di buona salute e questo fa ben sperare per la prima sfida di regolar season che si giocherà in terra calabrese contro il Bovalino.

