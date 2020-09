Sport 133

Coppa Italia di Mountain Bike a Mussomeli, il sindaco: "Alberghi e locali presi d'assalto"

Si tratta dell'unica tappa in Sicilia. Le strutture ricettive hanno registrato il sold out e vi sono molti visitatori in giro per paese

Redazione

20 Settembre 2020 10:52

"Tutte le strutture ricettive di Mussomeli sold out. Tutti i posti letto occupati e centinaia di appassionati e visitatori in giro per locali (ristoranti e pub), con grande beneficio per l'economia locale". E' quanto afferma il sindaco di Mussomeli, Giuseppe Catania. "Sono molto contento, dunque, di poter dire che l'obiettivo che ci siamo posti con la realizzazione di questo importante evento sportivo a Mussomeli, coppa Italia di Mountain Bike (unica tappa in Sicilia), è stato centrato. Evento a cui lavoriamo insieme all'associazione ciclistica sportiva locale da mesi.Tutti i posti ricettivi pieni, appassionati e visitatori in giro per locali ed esposizione mediatica importante per il castello manfredonico e per Mussomeli. Anche per il futuro candidiamo Mussomeli ad ospitare eventi sportivi con un forte impatto e richiamo turistico: ciclismo e automobilismo in primo luogo".



