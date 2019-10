Attualita 145

Copertoni, plastica, vetro e residui elettronici: i ragazzi della cooperativa "Arcobaleno 2013" di Sommatino ripuliscono la baia Maddalusa di San Leone

L’obiettivo è stato quello di coinvolgere i minori segnalati dall’Autorità Giudiziaria ospiti della comunità, a svolgere attività socialmente utili

Redazione

09 Ottobre 2019 18:59

“Rimbocchiamoci le maniche” è questo il titolo del progetto realizzato presso la baietta di Maddalusa a San Leone, dove insiste l’edificio della Lega Navale, dai ragazzi della società cooperativa “Arcobaleno 2013”. Quest'ultima opera a Sommatino nel campo dei minori in difficoltà segnalati dall’Autorità Giudiziaria, provenienti da tutta la Sicilia, con le due comunità Alloggio “Arcobaleno 2013” e “La Fenice”. Nel corso della giornata sulla spiaggia di Maddalusa i giovani hanno raccolto 6 copertoni di camion, una trentina circa di sacchi di plastica differenziata con plastica, vetro, alluminio, oltre a una decina di sacchi di indifferenziata, oltre a oggetti vari come ammortizzatori auto ed altri residui elettronici. L’obiettivo è stato quello di coinvolgere i minori segnalati dall’Autorità Giudiziaria ospiti della comunità, a svolgere attività socialmente utili, a trasmettere valori positivi attraverso azioni educative finalizzate alla bonifica di alcune spiagge del circondario, ripulendole dai rifiuti abbandonati in collaborazione con l’Associazione Lega Navale di Agrigento- Porto Empedocle e l’Associazione MareVivo, quest’ultima già impegnata in numerose attivià di tutela delle spiagge. Il progetto denominato “Rimbocchiamoci le maniche”, alla prima edizione, si realizzerà presso la baietta di Maddalusa a San Leone, dove insiste l’edificio della Lega Navale.

