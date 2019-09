Attualita 226

Coop. Etnos, al via a Caltanissetta la selezione per sei volontari del servizio civile

I volontari verranno impiegati in alcuni progetti riguardanti i servizi sociali gestiti dalla cooperativa nel territorio comunale

Redazione

15 Settembre 2019 20:54

Per il terzo anno consecutivo, la cooperativa sociale Etnos ha avuto

approvato il progetto per il Servizio Civile Universale, e da qualche

giorno è stato pubblicato nel sito internet della cooperativa il bando

per la selezione di 6 volontari da impiegare in alcuni dei diversi

progetti di servizi sociali che vengono gestiti nel territorio comunale.

Per poter partecipare alle selezioni quest'anno ci sono delle novità

tra le quali le più importanti sono che la domanda va presentata

esclusivamente on-line, che per effettuare la domanda è obbligatoria la

richiesta della SPID e che la pubblicazione delle convocazioni per i

colloqui avranno tempi ridotti, al massimo entro 10 giorni dalla

scadenza delle presentazioni delle domande. Il compenso del volontario

così come stabilito dal progetto nazionale, sarà di EUR.439,50

mensili;

La domanda di ammissione dovrà essere presentata solamente ON LINE

(DOL) entro le ore 14,00 del 10 ottobre 2019 .

In ogni caso per ulteriori informazioni si può contattare l'ufficio

servizio civile della cooperativa Sociale Etnos in Via Aci 18/b a

Caltanissetta rivogendosi alla Dott.ssa Giuseppina Amico o telefonando

al 0934 591313 dal Lunedi al Venerdì dalle ore 9 alle ore 13 o invindo

una email a info@cooperativaetnos.it

E' possibile presentare una sola domanda di partecipazione per un unico

progetto di Servizio Civile Universale, da scegliere tra quelli inseriti

nel bando, pena l'esclusione. Il nome del progetto della Cooperativa

Etnos è Aliante ed il suo codice è: NAZNZ0066219100939NNAZ.

Ma in cosa consiste il progetto di servizio civile Aliante della

coooperativa sociale Etnos? L'aliante è un piccolo aereomobile che

plana nell'aria grazie alla sua leggerezza, ha una struttura esile ma

resistente. Da solo riesce a coprire piccole distanze. E' dotato, però,

di piccoli motori che vengono utilizzati all'occorrenza per estendere il

volo e proseguire il suo viaggio.

Il progetto Aliante, percorsi di autonomia e integrazione sociale,

s'inserisce nella progettualità d'interventi a favore dei disabili

nell'ambito territoriale di Caltanissetta, territorio nel quale la

Cooperativa Sociale Etnos è attiva dal 2005. Il progetto Aliante intende perseguire gli obiettivi attraverso una

metodologia che prevede la formulazione di Progetti Individualizzati e

un approccio pluridisciplinare integrato; tale metodologia risulta

prassi consolidata dalla cooperativa Etnos e appare particolarmente

importante alla luce dei cambiamenti in atto nell'attuale sistema di

welfare che, tende a valorizzare il ruolo della comunità locale non solo

come destinataria di servizi, ma quale interlocutore attivo, in grado di

offrire risposte concrete ai bisogni che emergono nel suo ambito.

Gli interventi mirano al consolidamento di apprendimenti e pratiche

estendibili anche in contesti altri; a migliorare i livelli di autonomia

personale; ad aumentare il senso di autoefficacia ed autostima che

contribuisce a sviluppare la costruzione dell'identità ed il

consolidamento delle relazioni indispensabili per essere "inclusi" in un

contesto sociale.

I requisiti per presentare domanda: ad eccezione degli appartenenti ai

corpi militari ed alle forze di polizia, possono partecipare alla

selezione i giovani, senza distinzione di sesso che, alla data di

presentazione della domanda, abbiano compiuto il 18° anno e non

superato il 28° anno di età, in possesso dei seguenti requisiti:

cittadini italiani, cittadini degli altri Paesi dell'Unione Europea,

cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti in Italia, non aver

riportato condanna anche non definitiva alla pena della reclusione

superiore ad un anno per delitto non colposo ovvero ad una pena della

reclusione anche di entità inferiore per un delitto contro la persona o

concernente detenzione, uso, porto, trasporto, importazione o

esportazione illecita di armi o materia esplodenti, ovvero per delitti

riguardanti l'appartenenza o il favoreggiamento a gruppi eversivi,

terroristici o di criminalità organizzata.

I requisiti di partecipazione devono essere posseduti alla data di

presentazione della domanda e, ad eccezione del limite di età,

mantenuti sino al termine del servizio.

Non costituisce causa ostativa alla presentazione della domanda l'aver

già svolto servizio civile nell'ambito di Garanzia Giovani e

nell'ambito del progetto sperimentale IVO4ALL o aver interrotto il

servizio civile nazionale a conclusione di un procedimento sanzionatorio

a carico dell'ente originato da segnalazione dei volontari.

Le selezioni si svolgeranno in base ai criteri contenuti nel sistema di

selezione depositato presso il Dipartimento delle Politiche Giovanili e

del Servizio Civile Universale.



