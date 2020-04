Attualita 101

Coop dona 250 euro alla Croce Rossa di Caltanissetta: "Piccoli gesti che fanno grandi le persone"

Il consiglio direttivo della Croce Rossa destinerà le somme per l'acquisto di materiale utile all'emergenza sanitaria in corso

Redazione

19 Aprile 2020 20:24

Sono i piccoli gesti che fanno grandi le persone.In questo momento di grande crisi mondiale anche una cooperativa non operativa al momento vuole essere di aiuto alla Croce Rossa Italiana di Caltanissetta. La presidente emerita della Cooperativa Assistenza Bambini ed Anziani ( C.AS.B.A.) Michela Sanfilippo ha deciso di donare la somma di duecentocinquanta euro alla Cri nissena per aiutare l’associazione nelle sue attività sociali. “Ringrazio la presidente per questo gesto di altruismo, in perfetta sintonia con gli scopi sociali e filantropici che la cooperativa C.AS.B.A. ha sempre avuto nel passato e che non ha cessato di coltivare e mantenere nel tempo. Le attività si possono fermare ma l’animo delle persone altruiste resta” Il consiglio direttivo della Croce Rossa Italiana destinerà le somme per l’acquisto di materiale utili all’emergenza in coerenza con il vincolo di donazione.

Sono i piccoli gesti che fanno grandi le persone.In questo momento di grande crisi mondiale anche una cooperativa non operativa al momento vuole essere di aiuto alla Croce Rossa Italiana di Caltanissetta. La presidente emerita della Cooperativa Assistenza Bambini ed Anziani ( C.AS.B.A.) Michela Sanfilippo ha deciso di donare la somma di duecentocinquanta euro alla Cri nissena per aiutare l’associazione nelle sue attività sociali. “Ringrazio la presidente per questo gesto di altruismo, in perfetta sintonia con gli scopi sociali e filantropici che la cooperativa C.AS.B.A. ha sempre avuto nel passato e che non ha cessato di coltivare e mantenere nel tempo. Le attività si possono fermare ma l’animo delle persone altruiste resta” Il consiglio direttivo della Croce Rossa Italiana destinerà le somme per l’acquisto di materiale utili all’emergenza in coerenza con il vincolo di donazione.

Coronavirus, va in coma a Bergano e si risveglia a Palermo: "Mi tatuerò la Sicilia sul petto"

News Successiva Il Rotary distribuisce 12mila mascherine alla Croce Rossa. Donazioni anche alla sede di Caltanissetta

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews

Ti potrebbero interessare