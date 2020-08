Cronaca 1279

Convocate in urgenza dal prefetto di Caltanissetta le organizzazioni sindacali su presunte carenze al Cara di Pian del Lago. Le sigle: "No alle strumentalizzazioni"

La Prefettura disporrà un段spezione per verificare la condizione all段nterno del centro dopo la nota anonima di alcuni presunti operatori della struttura

26 Agosto 2020 19:53

Le organizzazioni sindacali che rappresentano i lavoratori del Cara di Pian Del Lago sono stati ricevuti questa mattina dal prefetto Cosima Di Stani per affrontare le presunte carenze igienico-sanitarie e strutturali denunciate da una lettera aperta attribuita a non meglio precisati operatori della struttura.I sindacati Cisl Fp, Fp Cgil, Uil Temp, Snalv Confsal, Flaica Cub e le rsa dei lavoratori, attraverso una nota firmata dai segretari Salvatore Parello e Gianluca Vancheri, Rosanna Moncada, Giusy Strazzeri, Manuel Bonaffini, Filippo Sutera e sottoscritta anche dal prefetto Di Stani, nell’esprimere apprezzamento per l’operato e la determinazione del rappresentante del Governo e per i sacrifici fatti dalla ditta affidataria dell’appalto e di ogni singolo lavoratore che si occupa dell’accoglienza degli immigrati al Cara, si dissociano fortemente da quanto veicolato artatamente forse al fine di destabilizzare la situazione, già molto complessa.

Per questo i sindacati e i lavoratori, in modo corale, “prendono le distanze da ogni strumentalizzazione politica, da ogni voluto allarmismo privo di ogni qualsivoglia oggettiva fondatezza. Questo è un momento difficile, è un periodo grave che viviamo tutti e non è corretto alimentare allarmismi, nascondendosi nell’omertà dell’anonimato – continuano - . Non è buttando fango sul sacrificio quotidiano di tantissime persone che si ottiene il consenso o chissà quale altro obiettivo. Ci dissociamo fortemente da ogni forma di becero razzismo: per noi è importante mantenere i livelli occupazionali e garantire la dignità e la sicurezza in ambiente di lavoro, senza dimenticare di essere solidali con chi è più sfortunato di noi”.

Il prefetto ha manifestato la sua totale disponibilità affinché vengano monitorati i livelli di sicurezza all’interno della struttura, verificando personalmente, tramite un’attività ispettiva, la fondatezza di quanto denunciato alla collettività e garantendo il supporto alla ditta affidataria, assieme a tutte le organizzazioni sindacali affinché siano garantiti i dispositivi di protezione individuale e le adeguate misure di sicurezza a tutela dei lavoratori, degli ospiti della struttura e dell’intera collettività di Caltanissetta.





