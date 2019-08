Cronaca 357

Caltanissetta, controlli della polizia stradale: in soli due giorni rilevate 30 infrazioni e multati 19 automobilisti

La questura ha rafforzato i controlli sul territorio in coincidenza dell'esodo estivo. Conducenti sanzionati per violazioni al codice della strada

Redazione

27 Agosto 2019 16:13

La sezione della Polizia Stradale di Caltanissetta, dal 24 al 26 agosto, nell’ambito dell’attività di vigilanza stradale svolta nel territorio della provincia di Caltanissetta, ha eseguito controlli in occasione dell’esodo estivo. Quattordici le pattuglie della specialità della Polizia di Stato impiegate nei quadranti orari di cui, quattro in ambito autostradale e otto nella viabilità ordinaria. In totale gli agenti hanno rilevato trenta infrazioni al codice della strada sanzionando diciannove conducenti per mancato uso delle cinture di sicurezza, due per velocità eccessiva, per guida sotto l’influenza dell’alcol e per altre violazioni.



