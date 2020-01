Cronaca 1174

Controlli della Polizia di Stato a Caltanissetta: elevate 17 multe, rinvenuta droga e un mezzo rubato

A un quarantenne è stata contestata la violazione amministrativa per ubriachezza molesta

27 Gennaio 2020 12:47

I poliziotti della sezione volanti nel corso del fine settimana hanno eseguito mirati servizi di controllo del territorio finalizzati alla prevenzione e repressione dei reati predatori e degli incidenti stradali. 97 le persone controllate, di cui 27 gravati da precedenti giudiziari, e 41 i veicoli. Nel corso dei predetti controlli sono state elevate 17 contravvenzioni al codice della strada (6 per mancata revisione del mezzo, 3 per guida senza copertura assicurativa, 2 per guida senza patente, 2 per guida senza lenti, 1 per mancato uso delle cinture per minori e altro) e sequestrati due mezzi. Dieci le perquisizioni personali eseguite, con esito negativo. Il cane antidroga Ulla, della Questura di Palermo, ha fiutato delle stecche di hashish nascoste negli anfratti delle mura in via Alaimo, sequestrate contro ignoti. In via Piccola Conceria è stato rinvenuto un mezzo rubato, restituito al legittimo proprietario. Due soggetti gravati da precedenti giudiziari, sono stati sorpresi dai poliziotti mentre tagliavano arbusti di piante dall’interno di una proprietà privata per caricarli su un mezzo; gli stessi sono stati identificati e denunciati per furto aggravato. Un’altra persona è stata denunciata per reiterazione della guida senza patente. A un quarantenne è stata contestata la violazione amministrativa per ubriachezza molesta.

