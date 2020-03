Cronaca 1299

Controlli da Caltanissetta a Gela: 41 denunciati. C'era chi giocava a briscola e chi era dal parrucchiere

Sciolto assembramento di 15 persone al belvedere di Niscemi, chiuse due parrucchiere, una a Gela e una a Niscemi. In cinque giocavano a briscola nei tavoli esterni di un bar chiuso di Caltanissetta

Redazione

13 Marzo 2020 20:48

Continuano i controlli della Polizia di Stato in tutta la provincia di Caltanissetta per verificare il rispetto delle disposizioni di prevenzione e contenimento contro il coronavirus attuate dal Governo. Tra giovedì sera e venerdì mattina denunciate altre 41 persone per inosservanza dei provvedimenti dell’autorità. Nel Capoluogo nisseno i poliziotti della sezione volanti hanno denunciato 24 persone: 9 trovate in giro senza autocertificazione e senza validi motivi per stare fuori di casa. 5 poiché giocavano a briscola in un tavolo esterno di un bar chiuso. Altre 4 persone assembrate all’interno di un bar e 6 all’interno di un garage, ubicato nel quartiere Angeli del centro storico, mentre consumavano aperitivo e stuzzichini. A Gela i poliziotti del commissariato hanno trovato quattro persone all’interno di una parrucchieria, nonostante il divieto di chiusura. Dal controllo è inoltre emerso che i titolari non erano in possesso delle necessarie autorizzazioni e oltre all’immediata chiusura saranno sanzionati. A Niscemi chiusa una sala da barba e denunciato il titolare, anche quest’ultimo oltre a chiudere l’esercizio sarà sanzionato. Infine, sempre a Niscemi, gli agenti hanno sciolto un assembramento di 15 persone che stazionavano al belvedere incuranti delle disposizioni ministeriali, a salvaguardia della salute pubblica. Comportiamoci responsabilmente e restiamo a casa limitando gli spostamenti solo ai casi di effettiva necessità previsti dal decreto. Ricordate di munirvi dell'autodichiarazione per facilitare e velocizzare i controlli da parte degli agenti.

