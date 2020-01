Cronaca 471

Controlli dei carabinieri: a Sommatino automobilista positivo all'alcol test. Un sancataldese sorpreso con la droga

I Carabinieri del Comando Compagnia di Caltanissetta sono stati impegnati in un ampio servizio di controllo dei veicoli in transito

Redazione

12 Gennaio 2020 14:32

Nel corso della nottata del 12.01.2020 i Carabinieri del Comando Compagnia di Caltanissetta sono stati impegnati in un ampio servizio di controllo dei veicoli in transito sulle principali arterie di comunicazione, al fine di prevenire i fenomeni più diffusi di criminalità comune e la guida in stato di ebbrezza alcolica. Durante l’attività è stato segnalato alla locale Prefettura come assuntore di sostanze stupefacenti un giovane di San Cataldo mentre a Sommatino una persona residente nella provincia di Agrigento, alla guida di un’autovettura di grossa cilindrata, è risultata positiva ai controlli dei valori alcolemici. In quest’ultima circostanza si è proceduto al ritiro della patente di guida.

