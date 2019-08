Cronaca 147

Controlli dei carabinieri a Gela: identificati autori del furto di una bicicletta

Durante i controlli sono stati anche sorpresi tre automobilisti ubriachi alla guida. Uno di loro è stato denunciato

Redazione

05 Agosto 2019 09:08

Continuano i servizi preventivi rinforzati delle Forze dell’Ordine disposti dalla Prefettura volti a garantire il sereno trascorre di questo periodo estivo. In tale ambito i carabinieri del dipendente N.O.R. – Sezione Radiomobile hanno effettuato numerosi controlli alla circolazione stradale anche mediante l’ausilio dell’etilometro. Durante gli stessi, nel week end, sono state controllate 136 persone e rilevate 11 violazioni al codice della strada. Tra le più gravi si evidenziano tre guide in stato di ebbrezza alcoolica per le quali, in un caso, si è proceduto al deferimento in stato di libertà alla Procura di Gela poiché, nel corso del controllo, un giovane 23enne locale, è stato trovato a bordo del proprio autoveicolo in stato di alterazione psicofisica accertando, mediante etilometro in dotazione, con valori superiori oltre quelli consentiti dalla legge. La patente di guida è stata ritirata ed il veicolo affidato in custodia.Durante i servizi preventivi ed i contrasto dei reati predatori, in divisa ed in borghese, anche lungo la costa, sono stati identificati gli autori del furto di una bicicletta che è stata recuperata e restituita all’avente titolo.



