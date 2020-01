Cronaca 670

Controlli dei carabinieri. A Caltanissetta due denunciati per guida in stato di ebbrezza e uno per porto di coltello. Quattro persone arrestate tra Gela e Mussomeli

Nel corso del servizio, che ha visto impegnate 65 pattuglie, sono stati controllati 293 automezzi, identificate 440 persone ed elevate 36 contravvenzioni al Codice della strada

Redazione

30 Gennaio 2020 09:46

I Carabinieri di Caltanissetta hanno svolto nella giornata di ieri, nei territori dell’intera giurisdizione, un servizio volto al contrasto alla microcriminalità.

Nel corso del servizio, che ha visto impegnate 65 pattuglie, sono stati controllati 293 automezzi, identificate 440 persone ed elevate 36 contravvenzioni al Codice della strada.

In tale contesto a Caltanissetta sono state denunciate due persone per guida in stato di ebbrezza alcolica e una per porto di coltello di genere vietato, sottoposto a sequestro, mentre sono stati tratti in arresto:

- a Gela:

• A.B., 30enne locale, dovendo scontare la pena di anni 1, mesi 11 e giorni 26 di reclusione per i reati di detenzione abusiva di arma clandestina e ricettazione di armi e munizioni, commessi in Gela il 20 giugno 2018;

• M.C., gelese di 38 anni, colto nella flagranza del reato di evasione dagli arresti domiciliari;

- a Mussomeli:

• S.P., 35enne del luogo, dovendo espiare la pena di anni 1, mesi 10 e giorni 15 di reclusione per i reati di maltrattamenti e lesioni aggravate, commessi in Mussomeli tra il 2012 e il 2018;

• G.V., 36enne residente a Mussomeli, dovendo scontare la pena di anni 1 di detenzione domiciliare per il reato di violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale di PS, commesso il 04 febbraio 2012.

Questo servizio si inserisce in un quadro di potenziamento delle attività preventive e repressive, volto a garantire la sicurezza e la serenità dei cittadini della Provincia Nissena.

