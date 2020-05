Cronaca 2657

Controlli contenimento Covid-19: a Caltanissetta sanzionato il titolare di un'attività. Altri 5 denunciati

Cinque persone sono state denunciate per altri reati nel corso dei controlli da parte delle forze dell'ordine

Redazione

24 Maggio 2020 17:15

Sono state 450 le persone controllate sull'intero territorio provinciale nella giornata di ieri, sabato 23 maggio, a cura delle Forze di Polizia e delle Polizie locali ai fini della verifica del rispetto delle misure normative in atto per il contenimento della diffusione del contagio da COVID-19. 5 persone sono statedenunciate per altri reati.Sempre nella giornata di ieri sono stati effettuati 76controlli presso gli esercizi commerciali. 1 titolare di attività commerciale è stato sanzionato.

La Prefettura di Caltanissetta invita i cittadini a proseguire nella stretta osservanza delle misure di contenimento prescritte dalla vigente normativa.



