Cronaca 326

Controlli contenimento Covid-19: a Caltanissetta sanzionate 7 persone e il titolare di una attività

Altre 5 persone sonno state denunciate per altri reati. La Prefettura di Caltanissetta invita i cittadini a proseguire nella stretta osservanza delle misure di contenimento prescritte dalla vigente normativa

Redazione

25 Maggio 2020 12:43

Sono state 534 le persone controllate sull'intero territorio provinciale nella giornata di ieri, domenica 24 maggio, a cura delle Forze di Polizia e delle Polizie locali ai fini della verifica del rispetto delle misure normative in atto per il contenimento della diffusione del contagio da COVID-19. 7 persone sono state sanzionate per violazione delle normative anti contagio e 5 persone sono state denunciate per altri reati.Sempre nella giornata di ieri sono stati effettuati 102 controlli presso gli esercizi commerciali. 1 titolare di attività commerciale è stato sanzionato.

La Prefettura di Caltanissetta invita i cittadini a proseguire nella stretta osservanza delle misure di contenimento prescritte dalla vigente normativa.



