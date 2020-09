Cronaca 543

Controlli anti-covid nelle Rsa e comunità di Gela: denunciate 14 persone. Multe per 95 mila euro

L'attivita dei carabinieri è stata calibrata sulla verifica dell'uso dei dispositivi di protezione individuale e dei termo-scanner

Redazione

26 Settembre 2020 12:02

A partire dal mese di luglio, i Carabinieri di Gela e del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Caltanissetta, unitamente ad ispettori del lavoro e dello SPRESAL, su delega della Procura di Gela, hanno effettuato una serie controlli a RSA, Centri di assistenza per anzianie invalidi, Comunita alloggio per minori non accompagnati, strutture sanitarie e cliniche e comunita alloggio per disabili psichici, negli abitati di Gela, Niscemi, Butera e Mazzarino, finalizzati all'accertamento del rispetto delle misure di sicurezza per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19.

L'attivita è stata calibrata sulla verifica dell'uso dei dispositivi di protezione individuale e dei termo-scanner, della predisposizione della cartellonista informativa e di apposite colonnine per it gel disinfettante, del mantenimento del distanziamento sociale, della valutazione del rischio biologico (e dei relativi documenti di valutazione), della formazione, informazione e tutela sanitaria dei lavoratori e dei degenti. 19 le strutture monitorate, circa 100 i lavoratori complessivamente identificati. 14 le persone denunciate per violazioni amministrative e penali previste dal T.U. in materia di sicurezza sul lavoro e dalla normativa emergenziale. Le sanzioni irrogate ammontano a circa 95.000 euro e per 6 comunita e scattata anche la segnalazione alla Prefettura per l'adozione di un eventuale provvedimento di sospensione.



