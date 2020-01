Eventi 176

Continua a Caltanissetta la rassegna Natale in Rosa: domenica in scena "La leggenda di Chiara d'Assisi"

La regia, supportata dalle sorelle del monastero di Santa Chiara, ha scelto di rappresentare teatralmente alcuni passi tratti dalla biografia ufficiale della santa

03 Gennaio 2020 17:22

Per la rassegna Natale in rosa l’associazione Naponos presenta “La leggenda di Chiara d’Assisi”, libero adattamento e regia di Diletta Costanzo in collaborazione con le sorelle povere del monastero di “Santa Chiara” di Caltanissetta. In linea con lo scopo principale della rassegna Natale in rosa, l’associazione Naponos ha voluto dedicare una serata ad una delle figure femminili più importanti della chiesa cattolica, e dare voce al suo esempio di vita, che è, ancora ai giorni nostri, messaggio di pace e carità in tutto il mondo. La regia, supportata dalle sorelle del monastero di Santa Chiara, ha scelto di rappresentare teatralmente alcuni passi tratti dalla biografia ufficiale della santa in “Legenda Sanctae Clarae virginis” di Beato Tommaso da Celano, ed alcune testimonianze tratte dai suoi scritti ufficiali e dai testi della canonizzazione vaticana. I quadri scenici, che raccontano la vita, le opere e alcuni avvenimenti storici importanti della città di Assisi, saranno fedeli rappresentazioni visive di alcuni dei dipinti più famosi del Maestro Giotto. Le attrici Diletta Costanzo e Simona Scarciotta daranno voce a Santa Chiara d’Assisi, insieme ad oltre 20 elementi sul palco, provenienti da quasi tutte le realtà teatrali più importanti della città di Caltanissetta: Sefora Bello (sorella Pacifica), Mariachiara Modica (sorella Caterina), Daniele Mancuso (San Francesco d’Assisi), Bruno Sari (Zio Monaldo Sceri degli Offreduccio, Capo sultano saraceno), Silvio Alaimo (Papa Gregorio IX), Enrico Lipani (Frate Leone, cardinale), Michele Vasapolli (Frate Rufino), Giovanna Lo Magno (sorella Filippa), Tiziana Dell’Utri (sorella Benvenuta), Giulia Mirisola (Chiara bambina), Monica Formica (Ortolana Sceri degli Offreduccio), Peppe Sica (Frate Barbero), Luca Piazza (Frate Silvestro), Rita Calà (sorella Amata), Luca Iuculano (Frate Egidio), Caterina Lomonaco (sorella Balvina), Francesca Acciaio (sorella Saretta), Aldo Allegrezza (cardinale), Alessandro Candura (Frate Morico), Marcello Melfa (Frate Sabatino). Contributi audio di Giorgio Villa e Adriano Dell’Utri. Costumi medievali di Silvio Alaimo, consulenza tecnico musicale di Luca Iuculano, consulenza tecnico-audio di Valerio Cerrito, luci e audio di Marco Tumminelli, direzione artistica di Tiziano La Marca e Danilo Lapadura. Lo spettacolo, ad ingresso libero fino ad esaurimento posti, si terrà all’interno della Chiesa di San Giuseppe di Caltanissetta, Domenica 5 Gennaio 2020 alle ore 19.30. L’associazione Naponos e gli organizzatori della rassegna indipendente “Natale in rosa” desiderano ringraziare ancora una volta le aziende, i commercianti, i liberi professionisti che in qualità di sponsor privati hanno creduto e reso possibile questo evento.

