Contenimento coronavirus, la questura di Caltanissetta: chi proviene da zone di contagio deve darne avviso tramite autodichiarazione

E’ consentivo uscire dalle predette zone in caso di esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute

Redazione

09 Marzo 2020 16:41

Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 marzo 2020, all’art.1, comma 1, lettera a) recita “evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo, nonché all’interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute. E’ consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza”. Le Forze di Polizia hanno l’onere di ricevere la comunicazione imposta quale misura di contrasto del Covid-19. Pertanto, anche in provincia di Caltanissetta, chiunque giunga dai territori della regione Lombardia, dalle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell’Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli Padova, Treviso e Venezia, o intenda lì recarsi, deve darne avviso all’autorità tramite un’autodichiarazione (scarica il modello al seguente link https://questure.poliziadistato.it/statics/34/modelloautodichiarazione.pdf?lang=it) da consegnare alle Forze di Polizia. Gli uffici ai quali consegnare l’autodichiarazione sono gli U.R.P. della Questura e dei Commissariati di Gela e Niscemi, il Posto Polfer presso la Stazione Ferroviaria del Capoluogo e tutte le Stazioni dei Carabinieri della Provincia. Chi produrrà l’autodichiarazione ne otterrà ricevuta. In caso di inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, è previsto l’arresto fino a tre mesi o l’ammenda fino a €.206.

