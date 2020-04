Politica 614

Conte: "Nei prossimi giorni daremo agli italiani informazioni certe ma dovremo convivere con il virus"

Il presidente del Consiglio non è esclude che nei prossimi giorni potrebbero ripartire altre attività produttive

19 Aprile 2020 11:09

«Stiamo lavorando su alcune proposte di allentamento delle misure, in modo da poter convivere con il virus nei prossimi mesi in condizioni di massima sicurezza, tenendo sotto controllo la curva epidemiologica e le condizioni di stress del sistema sanitario e ospedaliero locale». Così il premier Giuseppe Conte in un’intervista al Giornale parla della Fase 2, e fa presente - rivolgendosi anche agli organi di informazione - che «nei prossimi giorni saremo in condizione di offrire a tutti gli italiani un piano chiaro e, quindi, informazioni certe».Poi sottolinea che le task force sono soltanto due: una per l'emergenza sanitaria, e una composta da esperti per la ripartenza, guidata da Vittorio Colao (che non pensa voglia far parte della squadra di governo). Il premier parla anche delle misure messe in campo finora per l'economia, che valgono 750 miliardi, e della discussione sulle «responsabilità» dell’emergenza in Lombardia, discussione che "andrà affrontata a tempo debito» e spiega che «nessuno si sottrarrà alle proprie».







