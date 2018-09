Politica 136

Conte in Sicilia, inaugurerà l'anno scolastico

Il premier sarà a Palermo il prossimo 14 settembre nell’istituto comprensivo Padre Pino Puglisi

Redazione

05 Settembre 2018 16:24

Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, inaugurerà l'anno scolastico a Palermo, nell'istituto comprensivo Padre Pino Puglisi nel quartiere Brancaccio, il prossimo 14 settembre. Il giorno dopo il Papa verrà in Sicilia e andrà anche lui a Brancaccio. "Ogni anno abbiamo sempre invitato i rappresentanti dello Stato per inaugurare l'inizio dell'anno scolastico - dice Domenico Buccheri l'insegnante che sta curando l'organizzazione per la visita del premier nella scuola - Il nostro istituto è stato inaugurato nel 2000 alla presenza del presidente della Repubblica Carlo Azeglio, poi sono venuti anche Luciano Violante e Matteo Renzi. Adesso abbiamo invitato Conte che ha accettato subito". Il premier parteciperà a una manifestazione nel grande atrio della scuola di via Panzera assieme ad autorità, alunni, personale docente e non docente e ai familiari di don Puglisi.

Il dirigente scolastico Andrea Tomaselli aveva inviato una lettera a fine giugno a Conte ricostruendo la storia dell'istituto.(Ansa)

Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, inaugurerà l'anno scolastico a Palermo, nell'istituto comprensivo Padre Pino Puglisi nel quartiere Brancaccio, il prossimo 14 settembre. Il giorno dopo il Papa verrà in Sicilia e andrà anche lui a Brancaccio. "Ogni anno abbiamo sempre invitato i rappresentanti dello Stato per inaugurare l'inizio dell'anno scolastico - dice Domenico Buccheri l'insegnante che sta curando l'organizzazione per la visita del premier nella scuola - Il nostro istituto è stato inaugurato nel 2000 alla presenza del presidente della Repubblica Carlo Azeglio, poi sono venuti anche Luciano Violante e Matteo Renzi. Adesso abbiamo invitato Conte che ha accettato subito". Il premier parteciperà a una manifestazione nel grande atrio della scuola di via Panzera assieme ad autorità, alunni, personale docente e non docente e ai familiari di don Puglisi.

Il dirigente scolastico Andrea Tomaselli aveva inviato una lettera a fine giugno a Conte ricostruendo la storia dell'istituto.(Ansa)

Autorizzato il pagamento della mobilità, Giudice: "Vigilerò affinché venga effettuato il prima possibile"

News Successiva Sul PalaMilan botta e risposta tra la V commissione e l'amministrazione. Ruvolo: "Quello degli impianti sportivi non può essere tema di campagna elettorale"