Politica 30

Conte: "Assegni più veloci, subito 600 euro agli autonomi e tasse ridotte. Ristoratori non pagheranno la Tosap"

Questa volta i 600 euro arriveranno subito perchè verranno erogate a chi ne ha già beneficiato. Tavolini all'aperto per bar, ristoranti e pizzerie

Redazione

13 Maggio 2020 20:58

"C'è un Paese in grande difficoltà, è la manovra per fronteggiare questa fase che contiene delle premesse perchè questa fase di ripartenza possa concretizzare una prospettiva di ripresa economica e sociale. Introduciamo misure di rilancio e sostegno alle imprese per orientare l’economia ad una pronta ripartenza. Per gli autonomi prevediamo 600 euro subito, questa volta arriveranno subito perchè verranno erogate a chi ne ha già beneficiato. Ci riserviamo di integrare con un ristoro fino a 1000 euro. I ristoratori non pagheranno la Tosap" Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, illustrando il decreto rilancio.

