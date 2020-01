Eventi 134

"Contaminazioni: Il linguaggio... I linguaggi", mostra d'arte all'istituto "Volta" di Caltanissetta

La mostra, che rimarrà aperta dal 25 al 27 gennaio, è a cura della prof.ssa Nunziata Duminuco, per tanti anni docente di Disegno e Storia dell'Arte

Redazione

24 Gennaio 2020 16:00

Dal 25 al 27 gennaio nello spazio espositivo dell’Istituto d’Istruzione Superiore “A. Volta” di Caltanissetta intitolato al Prof. Gino Cannici, si terrà la mostra “Contaminazioni: Il linguaggio … I linguaggi” della Prof.ssa Nunziata Duminuco, per tanti anni docente di Disegno e Storia dell’Arte nello stesso Istituto.Intervistata l’artista si è espressa così:

Il mio percorso artistico è stato lento sia a causa del lavoro che della famiglia, comunque non si è mai interrotto il desiderio di cercare uno sbocco alla creatività. Ho partecipato a mostre collettive, ho realizzato mostre personali sia in Italia che all'estero: Vaulx-en-Velin (F), Saint Nicolas(B), Monzòn(E). Negli anni ho lavorato ad approfondimenti tecnici ed espressivi, cercando una strada personale e indipendente da correnti e movimenti artistici.

Questa mostra vuole essere un momento di incontro con i ragazzi, con cui ho condiviso una parte della vita nei lunghi anni di insegnamento, per stimolarli a conoscere e approfondire le espressioni artistiche contemporanee a loro più vicine. Il tema di questa mostra segna uno dei tanti percorsi che mi hanno interessato negli anni e tratta del rapporto tra i vari linguaggi artistici. Infatti è intitolata: "Contaminazioni: il linguaggio, i linguaggi". Nel caso specifico tratta della relazione tra linguaggio verbale e iconografico e del rapporto tra pittura e musica, trasformando il suono in segno. Di questa ricerca mi sono occupata nei primi anni del 2000, senza avere per questo pretese di avere inventato una "nuova corrente" ma divertendomi come sempre!

La mostra è aperta alla cittadinanza. sabato 25 ( 10-13 e 15,30-17,30 ) domenica 26 ( 10-12 ) e lunedì 27 ( 10-13 e 15,30-17,30 )



