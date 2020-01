Politica 189

Consigliere comunale di Resuttano entra a far parte del Comitato amministratori regione siciliana

Si tratta di Paolo La Lima, nominato nel dipartimento ambiente e territorio del Cars. il sindaco di Mussomeli nominato su trasporti e infrastrutture

Redazione

14 Gennaio 2020 20:41

Il capogruppo al consiglio comunale di Resuttano (CL), Paolo La Lima, 26enne, laureando in scienze politiche e attualmente consigliere comunale, è uno dei 22 componenti a cui nei giorni scorsi è stato affidato il dipartimento ambiente e territorio del CARS (comitato amministratori regione siciliana). Il comitato, formato da circa 300 amministratori di tutta la Regione, nasce dalla voglia di lavorare per tutti i siciliani confrontandosi con le istituzioni regionali e nazionali e perciò l’esigenza di costituire un coordinamento regionale trasversale, inclusivo, capace di approfondire determinate tematiche, realizzando momenti di confronto e condivisione finalizzati alla buona politica ed al bene comune.

“Affronterò questa esperienza cercando di essere più incisivo possibile - puntualizza La Lima -per il bene del mio territorio e della nostra splendida regione alla quale sono particolarmente legato.

Agirò in modo risoluto e tenendo conto delle difficoltà che affliggono il nostro territorio.

Volevo inoltre ringraziare chi in me ha creduto fin dall’inizio, ovvero il nostro rappresentante Gianfranco Gentile”.

Il coordinamento sarà presieduto da Gianfranco Gentile, presidente del consiglio comunale di Pettineo (ME) che fa capo a consiglieri, sindaci e assessori di tutta la regione, che vanno a comporre il comitato.

I dipartimenti, affidati, con nomina fiduciaria sono ventidue: Politiche Giovanili (Simona Ganguzza, consigliere comunale di Partinico), Fondi Europei (Vito Rizzo, sindaco di Balestrate), Rapporti con Associazioni (Gaetano Scancarello, consigliere comunale di Geraci) Comunità Montane (Mauro Piscitello, presidente del Consiglio comunale di Castelbuono), Pari Opportunità (Anna Zizzo, consigliere comunale di Bagheria), Salute (Valeria Rubuano , presidente del Consiglio comunale di Acquedolci), Isole Minori (Francesco Rizzo, consigliere comunale di Lipari), Aree Interne(Maria Rosa Calcò, presidente del Consiglio comunale di Alcara Li Fusi), ) Beni ed Attività Culturali (Francesco Bertolino, consigliere comunale di Palermo) Famiglia e Politiche Sociali (Lidia Gaudio, presidente del Consiglio comunale di Sinagra), Energia e Rifiuti (Stefano Brianni, assessore del comune di Calatabiano), Attività Produttive (Salvatore Tomarchio, consigliere comunale di Aci Bonaccorsi), Istruzione (Corrado Scrofano, presidente del Consiglio comunale di Portopalo di Capo Passero), Sport e Turismo (Luca Agnello, consigliere comunale di Santa Croce Camerina), Trasparenza e Legalità (Nino Girardi, vice sindaco di Leonforte), Ambiente e Territorio (PAOLO LA LIMA, consigliere comunale di Resuttano), Viabilità ed Infrastrutture (GIUSEPPE CATANIA, sindaco di Mussomeli), Agricoltura (Salvatore Malluzzo, consigliere comunale di Palma di Montechiaro), Politiche del Lavoro (Francesco Gambino, consigliere comunali di Raffadali) Enti Locali, (Carmelo D’angelo, sindaco di Ravanusa) Politiche Economiche (Leonardo Bascone, assessore del comune di Salemi), Comunicazione (Marzia Patti, consigliere comunale di Trapani).



