Cronaca 326

Consegnava i botti in auto mettendo in pericolo le figlie a bordo: denunciato

Nel suo garage la guardia di finanza di Catania ha sequestrato oltre 100 'cipolle' e altri artifici pirotecnici irregolari per complessivi 48 chilogrammi

Redazione

12 Dicembre 2019 11:56

Per non destare sospetto alle forze dell'ordine effettuava le consegne di 'botti' ai propri clienti con la propria autovettura mettendo in serio pericolo l'incolumità delle sue bambine. E' la tecnica adoperata dall'italiano nel cui garage del rione San Leone, adibito a deposito clandestino, la guardia di finanza di Catania ha sequestrato oltre 100 'cipolle' e altri artifici pirotecnici irregolari per complessivi 48 chilogrammi. Le merci, accatastate all'interno del garage sprovvisto di dispositivi antincendio e caratterizzato dalla presenza di possibili fonti di innesco, costituivano un potenziale pericolo per l'incolumità delle famiglie che vivono nell'edificio privato. Le Fiamme gialle hanno sequestrato il materiale pirotecnico e denunciato il responsabile alla Procura per commercio abusivo ed omessa denuncia della detenzione di materie esplodenti.



Per non destare sospetto alle forze dell'ordine effettuava le consegne di 'botti' ai propri clienti con la propria autovettura mettendo in serio pericolo l'incolumità delle sue bambine. E' la tecnica adoperata dall'italiano nel cui garage del rione San Leone, adibito a deposito clandestino, la guardia di finanza di Catania ha sequestrato oltre 100 'cipolle' e altri artifici pirotecnici irregolari per complessivi 48 chilogrammi. Le merci, accatastate all'interno del garage sprovvisto di dispositivi antincendio e caratterizzato dalla presenza di possibili fonti di innesco, costituivano un potenziale pericolo per l'incolumità delle famiglie che vivono nell'edificio privato. Le Fiamme gialle hanno sequestrato il materiale pirotecnico e denunciato il responsabile alla Procura per commercio abusivo ed omessa denuncia della detenzione di materie esplodenti.



News Successiva Scommettitore seriale catanese minacciava di morte i calciatori: denunciato

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews

Ti potrebbero interessare