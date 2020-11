Attualita 101

Consegna a domicilio di farmaci e alimenti, a Santa Caterina potenziato il servizio della Croce Rossa

Il servizio sarà gratuito per l’utente a cui sarà chiesto solo l’onere economico della spesa o del farmaco, se a pagamento

Redazione

19 Novembre 2020 15:32

Ieri, nell’ambito di un incontro tra la Croce Rossa Italiana – Comitato di Caltanissetta – Unità Territoriale di Santa Caterina, nelle persone del responsabile Salvatore Favata, delegato del Presidente Nicolò Piave, e dei volontari CRI Signora Cummaudo Sebastiana e Signor Matraxia Giuseppe e l’Assessore alle Politiche Sociali del Comune Dott.ssa Palmina Lo RE, è stato ampliato il servizio della Croce Rossa di consegna a domicilio di farmaci e alimenti, ai cittadini che sono impossibilitati a recarsi presso le attività commerciali del Comune.In considerazione della pandemia che per motivi di quarantena, costringe diversi cittadini a rimanere nel loro domicilio, si è pensato di dare nuovo estendere il servizio e di includere tra i fruitori, oltre ai cittadini già serviti (anziani, persone fragili e immunodepressi) anche soggetti in isolamento.

Il Servizio, prevede le seguenti modalità di realizzazione:

- PRONTO SPESA: il richiedente invia richiesta alla CRI tramite il numero verde 800-065510 oppure 366-3419172 o tramite mail: santa.caterina@cricaltanissetta.it

- PRONTO FARMACO: il richiedente chiama il medico curante per farsi prescrivere i farmaci;

- la ricetta viene inviata dal medico alla farmacia di fiducia indicata dal paziente;

- il paziente o il farmacista contatta la CRI per il Servizio a Domicilio.

In caso di soggetti in quarantena, saranno prese dagli operatori del Servizio, tutte le precauzioni previste.

Il servizio sarà gratuito per l’utente a cui sarà chiesto solo l’onere economico della spesa o del farmaco, se a pagamento.

Il Servizio che nasce come aiuto concreto per i cittadini più deboli, potrà di certo diventare anche un facilitatore e un sostegno per le attività commerciali del nostro comune.

Sempre nell’ambito del Sociale, è stato avviato il progetto “AIUTIAMO UN PICCOLO ANGELO” a favore di una bambina di Vallelunga Pratameno, colpita da un brutto male.

Da oggi, sarà possibile, infatti, presso le attività commerciali di Santa Caterina V., fare un’offerta, che sarà inviata a fine raccolta (30 Novembre) alla famiglia.

L’Amministrazione si dice fiduciosa nei Caterinesi, che in situazioni emergenziali hanno sempre dimostrato grande generosità.





