Conflitto a fuoco con la polizia a Napoli: muore un 17enne

Gli agenti sono intervenuti per sventare una rapina. Nel corso dell'azione, il poliziotto ha sparato ed uno dei giovani è rimasto ucciso

Redazione

04 Ottobre 2020 09:57

Un rapinatore è morto e un altro arrestato in un conflitto a fuoco con la polizia nella notte a Napoli. La vittima è un minore di 17 anni. Gli agenti sono intervenuti per sventare una rapina.



Secondo le prime informazioni, il giovane e un complice erano a bordo di uno scooter - successivamente risultato rubato - in via Duomo, nel centro storico, quando hanno avvicinato un'auto. I due rapinatori erano armati: uno di loro sarebbe entrato nella vettura ed è in quel momento che sarebbe arrivata la pattuglia della Polizia. Nel corso dell'azione, il poliziotto ha sparato ed uno dei giovani è rimasto ucciso. L'altro ragazzo, un diciottenne, è stato arrestato e gli agenti hanno recuperato la pistola che avevano i due rapinatori.



