Conflavoro Pmi arriva a Riesi: Elio Capraro è il nuovo referente territoriale

Il compito di Conflavoro Pmi sarà quello di essere da guida degli associati del territorio e quello soprattutto di un costruttivo dialogo con l’amministrazione comunale di Riesi

Redazione

06 Luglio 2020 09:29

La Conflavoro P.M.I. Caltanissetta Sud e Gela si espande sul territorio di competenza con la nomina di un nuovo referente territoriale per il Comune di Riesi, il Dott. Elio Capraro.<<Mi rende orgoglioso e felice oggi, nominare il Dott. Capraro referente per il Comune di Riesi – afferma Eugenio Catania Presidente territoriale dell’Associazione datoriale delle PMI– perché uomo di grande esperienza e di qualità sia nel mondo dell’imprenditoria che del lavoro>>.

<<Oltre la delega al territorio di Riesi, Elio Capraro farà parte anche del direttivo della Sezione Gela & CL Sud come dirigente al marketing ed alla logistica – aggiunge l’Avvocato Catania - vista la sua pregressa esperienza in questo campo per conto di una multinazionale nota per la produzione di articoli in polietilene per la casa e tempo libero>>.

Il compito di Conflavoro PMI sarà quello di essere da guida degli associati del territorio e quello soprattutto di un costruttivo dialogo con l’Amministrazione Comunale di Riesi.

<<Il mio mandato sarà improntato sulla sobrietà e la serietà – afferma Capraro – sia nel dialogo con gli associati e sia per i suggerimenti all’Amministrazione comunale ed i vari enti che incidono sullo sviluppo del territorio come l’IRSAP>>.

<< Prende sempre più forma il progetto di creare un'associazione territoriale rappresentativa di tutti il territorio del Libero Consorzio di Caltanissetta, come concordato con il Presidente nazionale Roberto Capobianco ed il Presidente Regionale nonché Vice Presidente Nazionale Giuseppe Pullara – aggiunge il Presidente Eugenio Catania – in modo di creare un vero interlocutore per lo sviluppo di questo territorio con tutte le amministrazioni territoriali>>.





