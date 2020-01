Cronaca 129

Confindustria, Caccamo: "Il Gruppo Averna simbolo del sogno industriale di Caltanissetta"

Il reggente di Confindustria Caltanissetta, Gianfranco Caccamo afferma che con la morte di Francesco Claudio va via un pezzo di quel sogno industriale

Redazione

10 Gennaio 2020 14:45

"Il Gruppo Averna ha rappresentato e continuerà a rappresentare, nonostante i cambiamenti intercorsi, il sogno imprenditoriale di questa provincia. Con la morte di Francesco Claudio va via un pezzo di quel sogno che ha portato il nome di Caltanissetta in giro per il mondo. A lui continuerà a legarci la memoria e l'eredità di valori di un nome che ha fatto la storia della Sicilia". Lo ha detto Gianfranco Caccamo, reggente di Confindustria Caltanissetta. Francesco Claudio Averna, ex presidente dell'azienda è morto ieri a Milano dove era ricoverato all'Istituto tumori. Insignito nel 2012 dal Quirinale dell'onorificenza di Commendatore al merito della Repubblica italiana, Averna aveva gestito la società assieme al cugino Francesco Rosario fino alla cessione. A Caltanissetta lo chiamavano il "Duca"per i suoi modi gentili e affabili. Nel 2014 l'intero gruppo Averna è stato venduto dalla famiglia alla Campari. Lunedì alle 15 i funerali nella chiesa Santo Spirito di Caltanissetta.

"Il Gruppo Averna ha rappresentato e continuerà a rappresentare, nonostante i cambiamenti intercorsi, il sogno imprenditoriale di questa provincia. Con la morte di Francesco Claudio va via un pezzo di quel sogno che ha portato il nome di Caltanissetta in giro per il mondo. A lui continuerà a legarci la memoria e l'eredità di valori di un nome che ha fatto la storia della Sicilia". Lo ha detto Gianfranco Caccamo, reggente di Confindustria Caltanissetta. Francesco Claudio Averna, ex presidente dell'azienda è morto ieri a Milano dove era ricoverato all'Istituto tumori. Insignito nel 2012 dal Quirinale dell'onorificenza di Commendatore al merito della Repubblica italiana, Averna aveva gestito la società assieme al cugino Francesco Rosario fino alla cessione. A Caltanissetta lo chiamavano il "Duca"per i suoi modi gentili e affabili. Nel 2014 l'intero gruppo Averna è stato venduto dalla famiglia alla Campari. Lunedì alle 15 i funerali nella chiesa Santo Spirito di Caltanissetta.

Usa il cellulare mentre fa il bagno: 45enne muore folgorata. La donna avrebbe piazzato il telefonino a caricare vicino la vasca

News Successiva Tre giovani nisseni assolti per il furto di 107 chili di rame

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews

Ti potrebbero interessare