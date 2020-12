Attualita 656

Conferenza di fine anno della giunta comunale, il sindaco Gambino: "Un anno di guerra ma l'emergenza è stata gestita benissimo"

Il primo cittadino ha anche annunciato che non ci sarà un aumento della Tari. L'assessore Andaloro commossa: "Nessuno è rimasto ultimo"

Rita Cinardi

30 Dicembre 2020 10:53

"Il Covid ci ha deformato le vite e obbligato a vivere in una certa maniera. L’emergenza sanitaria è stata gestita benissimo a Caltanissetta grazie sia a chi amministra e a chi ha lavorato sul campo. Voglio ringraziare tutto il personale medico e sanitario in servizio al Sant’Elia e la direzione strategica perché insieme abbiamo fatto le “nottate” per notificare fino all’ultimo cittadino gli isolamenti. Noi lo abbiamo chiamato “anno di guerra” perché di fatto guerra è stata. Non è stata un’amministrazione normale. Abbiamo dovuto dare un sostegno immediato alle persone che non potevano neanche mangiare. Abbiamo fatto fronte immediatamente a questo problema. Subito dopo sono arrivati gli stanziamenti dello Stato e mi riferisco ai fondi della Protezione Civile che ci hanno dato i buoni spesa per 3 mesi. Il Comune di Caltanissetta, anche per una serie di tributi che non ha incassato, ha un ammanco di cassa che è in corso di compensazione da parte della Regione e dello Stato. Non ci sarà aumento di tasse: la Tari rimarrà uguale all’anno scorso. Abbiamo aperto confronti a tutte le categorie sociali grazie anche gli incontri on line e abbiamo fatto programmazione. Perché per una città moderna è importante programmare. Tengo poi a sottolineare che sono l'unico sindaco di Caltanissetta che è riuscito a raggiungere l'obiettivo della distribuzione idrica tutti i giorni, addirittura abbiamo zone dove l'acqua viene erogata h24. Se abbiamo raggiunto tanti obiettivi, soprattutto in tema di urbanistica e bilancio, lo dobbiamo anche al consiglio comunale". Lo ha detto questa mattina il sindaco Roberto Gambino nel corso della conferenza stampa on line di fine anno con i giornalisti. Dopo il primo cittadino hanno preso la parola gli assessori della giunta che hanno brevemente parlato degli obiettivi raggiunti nel corso del 2020. Lacrime di commozione per l'assessore alle Politiche Sociali Cettina Andaloro. "I nostri uffici hanno gestito la grande emergenza sociale. Gli ultimi - ha detto l'assessore Andaloro - non sono stati ultimi a Caltanissetta. Tutti quelli che hanno fatto richiesta di aiuto sono stati aiutati grazie sia ai finanziamenti pubblici che all'impegno di molti cittadini nisseni. I tirocini di inclusione e i Cuc partiranno per il nuovo anno e questo è un grande augurio per la cittadinanza perché si riesce a dare dignità a tutti"

