Condannato per l'omicidio di Raciti, Speziale non potrà andare a trovare il nonno malato

Il trentenne, difeso dagli avvocati Massimiliano Bellini, è attualmente detenuto al carcere Malaspina di Caltanissetta

Rita Cinardi

17 Dicembre 2019 16:57

Non potrà andare a trovare il nonno malato per un ultimo saluto Antonino Speziale il 30enne, minorenne ai tempi dei fatti contestati, condannato a otto anni di reclusione - attualmente ne ha scontati tre quarti - per l'omicidio preterintenzionale dell'ispettore capo della polizia Filippo Raciti, morto il 2 febbraio del 2007 per le ferite riportate negli scontri con ultras etnei durante il derby Catania-Palermo. Speziale, che un anno fa è stato trasferito al carcere Malaspina di Caltanissetta, ha chiesto il permesso mediante i suoi avvocati Massimiliano Bellini e Giuseppe Lipera ma il tribunale di sorveglianza lo ha rigettato. Se da una parte i legali hanno fatto notare la condotta "regolarissima" di Speziale durante tutto il periodo di detenzione, dall'altra, per il tribunale, non vi sono i presupposti per il permesso, considerato che non sussiste immediato pericolo di vita del familiare.

