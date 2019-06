Eventi 243

Concorso Moda Movie, premiate quattro studentesse del liceo artistico "R. Assunto" di Caltanissetta

Chiara Vilardo , Maria Miccichè , Valentina Amico e Alissa Giunta sono state premiate per l'originalità dei bozzetti realizzati

Redazione

14 Giugno 2019 16:45

Premiate le studentesse indirizzo Design Moda del Liceo Artistico R. Assunto : Primo Posto al XXIII concorso Moda Movie 2019 Cosenza - Folk Bohémien - La tradizione incontra l’innovazione. Momenti di entusiasmo e di vibrante emozione hanno vissuto nella giornata 11.06.2019 le studentesse, Chiara Vilardo , Maria Miccichè , Valentina Amico, Alissa Giunta indirizzo Design Moda del Liceo Artistico di Caltanissetta plesso accorpato del L.A.R. di Enna insieme alle docenti proff.sse Giuseppina Castiglione, Diega Avarello , Serafina Buglisi , all’assistente tecnico Francesca Tarantino e al Dirigente Scolastico Dott.ssa Graziella Bonomo, presso il Teatro A. Rendano di Cosenza, location della XXIII edizione del concorso Moda Movie 2019, che hanno ottenuto il primo posto con una delle loro creazioni partecipante al Festival .

Il tema della XXIII Folk Bohémien - La tradizione incontra l’innovazione- , l’estetica popolare coniugata alle nuove tecnologie , quindici i capi finalisti del fashion designer , dei settantacinque provenienti da tutto il territorio internazionale, che sono stati scelti da una commissione di esperti professionisti e presieduta dal direttore artistico di Mode Movie Sante Orrico attraverso la visione di bozzetti giudicati in base all’originalità e all’aderenza tematica .

Il primo posto di Moda Movie assegnato al capo “Nel filo delle tradizioni” colore azzurro mood marino, filati sapientemente intrecciati e annodati che richiamano le reti dei pescatori, arricchiti da tecniche miste macramè, uncinetto, ricami e pietre tutto impreziosito da perline e pietre , reso stravagante tramite l’utilizzo di conchiglie, bottoni e madreperla. L’abito si sviluppa dall’alto verso il basso creando con un movimento a spirale il moto delle onde del mare.

Ideatore del fashion designer innovativo che rispecchiano le tradizioni popolari, il duo, formato dalle studentesse, Chiara Vilardo e Maria Micccichè, iscritte al quarto anno del liceo, che conquistano il primo premio del concorso giovani stilisti 2019 , consistente nel trofeo Moda Movie realizzato da un noto orafo del luogo, Borsa di Studio di 1000,00 euro, Stage offerto da un’importante azienda di moda e MM Gift Bag contenente tessuti pregiati e prodotti offerti dagli sponsor.

Ospite di onore Lorenzo Riva rinomato stilista che ha presentato la sua nuova collezione

Inoltre hanno sfilato al festival Moda Movie , oltre il capo del duo, altri cinque capi realizzati dalle altre alunne finaliste che sono stati apprezzati per l’eccentricità, per la manifattura e le tecniche utilizzate.

Il Dirigente Scolastico Dott.ssa Graziella Bonomo dichiara di essere soddisfatta e che sicuramente è stata un’esperienza interessante e costruttiva per le studentesse e ringrazia i docenti e l’assistente tecnico per la loro professionalità, e che grazie alla loro dedizione e alla loro passione per il lavoro sono riusciti a trasferire alle allieve l’arte del saper “progettare” e del saper “creare” con le vecchie e le nuove tecnologie dei capi originali che valorizzano l’artigianalità.





