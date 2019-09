Eventi 80

Concorso letterario di narrativa "Rosso di San Secondo", domani a Caltanissetta cerimonia di premiazione

Nei mesi scorsi i partecipanti hanno inviato gli elaborati ed una commissione nominata dal presidente del Dopolavoro Ferroviario

Redazione

27 Settembre 2019 21:48

Si svolgerà domani, sabato 28 settembre, con inizio alle ore 18.00, la cerimonia di Premiazione della IV edizione del Concorso Letterario di Narrativa in omaggio a "Rosso di San Secondo", organizzato dal Dopolavoro Ferroviario presieduto da Michele Calabrese.

La Premiazione si svolgerà nei locali del Dopolavoro siti in via De Gasperi.

Quest'anno il Concorso è stato organizzato in collaborazione con il Royal Eagles Club, presieduto da Giuseppe Scriminaci e con il Patrocinio gratuito della Pro Loco di Caltanissetta diretta da Giuseppe D'Antona.Nei mesi scorsi i partecipanti hanno inviato gli elaborati ed una Commissione appositamente nominata dal Presidente del Dopolavoro si è riunita per giudicare i lavori, esaminati in forma anonima.

Giunti alla decisione, tuttora riservata, alla Cerimonia di Premiazione verranno svelati di vincitori.



