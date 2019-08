Attualita 66

Concorso infanzia e primaria rinviato in autunno: dietrofront del ministero, 17 mila i posti da ricoprire

Pare che lo slittamento sia dovuto al fatto che il concorso straordinario bis, acquisterebbe valore se bandito prima o comunque contemporaneamente all'ordinario

Redazione

05 Agosto 2019 11:18

Sarà rinviato in autunno il bando di concorso ordinario infanzia e primaria per 16.959 posti, dopo che solo alcuni giorni fa il ministro dell’Istruzione lo dava per prossimo alla pubblicazione.La rivista Orizzonte Scuola ritiene che lo slittamento sia dovuto al fatto che il concorso straordinario bis, riservato ai docenti con diploma magistrale conseguito entro anno scolastico 2001/02 e ai laureati in Scienze della formazione primaria con un anno di servizio nella scuola statale, paritaria o nelle sezioni primavera, "acquisterebbe valore se bandito prima o comunque contemporaneamente all’ordinario".

"Sembra anche che a chiederlo siano state delle organizzazioni sindacali", spiega l’Aniefin una nota.Rimane poi il problema delle esclusioni incomprensibili. Ad iniziare da quella degli educatori, gli stessi che nella selezione riservata i giudici hanno invece ammesso direttamente alle prove, visto che sono equiparati a tutti gli effetti ai maestri della scuola primaria - prosegue il sindacato autonomo -. Dal testo del decreto, prologo del bando di concorso, risultano inoltre oggetto di ricorso la mancata valutazione del servizio tra i titoli, il calcolo errato degli ammessi agli scritti dopo l’eventuale preselettiva e il limite del 10% degli idonei già impugnato negli altri bandi".



