Eventi 55

Concorso "Il Paladino", il professore Salvatore Amico primo con una lirica in lingua poetica siciliana

Il concorso è organizzato dall'Associazione Europea dei Ferrovieri di Palermo

Redazione

09 Ottobre 2020 08:59

Un ulteriore riconoscimento per il poeta e scrittore professore Salvatore Amico che si è classificato al 1° posto assoluto per una lirica in lingua poetica siciliana al 21° Concorso Nazionale di Poesia in lingua siciliana “IL PALADINO”, organizzato dall’ A.E.C.ASSOCIATION EUROPÉENNE DES CHEMINOTS - ASSOCIAZIONE EUROPEA DEI FERROVIERI DI PALERMO, SEZIONE ITALIANA, la cui Presidente Nazionale è Anna Gabriele Brancato. Purtroppo, visto l’imperversare della pandemia, l’organizzazione ha deciso di consegnare presso la sede dell'Associazione, sita presso la stazione di Palermo Brancaccio, in forma privata, i riconoscimenti ai vincitori, ai menzionati ed ai segnalati.





Un ulteriore riconoscimento per il poeta e scrittore professore Salvatore Amico che si è classificato al 1° posto assoluto per una lirica in lingua poetica siciliana al 21° Concorso Nazionale di Poesia in lingua siciliana “IL PALADINO”, organizzato dall’ A.E.C.ASSOCIATION EUROPÉENNE DES CHEMINOTS - ASSOCIAZIONE EUROPEA DEI FERROVIERI DI PALERMO, SEZIONE ITALIANA, la cui Presidente Nazionale è Anna Gabriele Brancato. Purtroppo, visto l’imperversare della pandemia, l’organizzazione ha deciso di consegnare presso la sede dell'Associazione, sita presso la stazione di Palermo Brancaccio, in forma privata, i riconoscimenti ai vincitori, ai menzionati ed ai segnalati.





News Successiva Miss Universo Sicilia: trionfa la nissena Viviana Vizzini. Anni fa lasciò Caltanissetta per vivere a Milano

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews

Ti potrebbero interessare