Concorso di poesia "Acquaesia", premiato Stefano Rovello dell'istituto "King" di Caltanissetta

Il lavoro che ha consentito a Stefano Rovello di conquistare la vittoria è stato incentrato sugli aspetti legati a un utilizzo corretto dell’acqua

Redazione

16 Settembre 2020 17:12

Consegnato questo pomeriggio, nel corso di una sobria cerimonia svoltasi con presenze contingentate in ossequio alle disposizioni vigenti in materia di prevenzione e contrasto al coronavirus, il riconoscimento al vincitore assoluto del Premio ACQUAESIA 2020, concorso di poesia rivolto agli scolari delle quinte classi della scuola primaria della provincia di Caltanissetta. Ad aggiudicarsi la vittoria è stato Stefano Rovello della V B dell’Istituto Comprensivo “M.L. King” di Caltanissetta guidato dalla dirigente Rosetta Cartella, al quale è andata una fotocamera digitale subacquea.

Ad accompagnare Stefano - che ha ritirato il premio alla presenza del direttore generale di Caltaqua Andrea Gallè e della responsabile comunicazione e marketing Lea Romano - i genitori e l’insegnante Maria Grazia Giammorcaro.

Il lavoro che ha consentito a Stefano Rovello di conquistare la vittoria è stato incentrato sugli aspetti legati a un utilizzo corretto dell’acqua nell’ottica della messa al bando di ogni spreco o utilizzo irregolare.

Il concorso - che rientra nel piano di iniziative programmate nell'ambito dell'area “CaltaquaCampus” creata per dare organicità ai diversi interventi che coinvolgono il mondo della scuola, della formazione e dell’università - ha visto misurarsi gli scolari nella produzione di una poesia, con tema “l’acqua”, composta da almeno 40 parole e fino a un massimo di 75.

L’emergenza covid-19 ha impedito che si svolgesse l’usuale cerimonia di premiazione anche alla presenza degli altri dieci scolari ai quali sono andate altrettante menzioni d’onore. Si tratta di: Giulia Arnone (Capuana, Gela); Kevin Matteo Bertani (I.C. Vittorio Veneto, Caltanissetta); Francesco Di Giovanni (I.C. Giudici, Sutera); Adam El Khaurdifi (I.C. Vittorio Veneto, Caltanissetta); Danilo Karol Ferro (I.C. S. Santa Caterina Villarmosa); Asia Gambino (Capuana, Gela); Michela Polizzi (I.C. Vittorio Veneto, Caltanissetta); Sofia Provinzano (Don Bosco, Butera); Carolina Sciandrù (Don Bosco, Butera); Alberto Vassallo (Capuana, Gela). A ciascuno di loro sarà recapitato direttamente a casa un gioco educativo focalizzato su tematiche ambientali.



