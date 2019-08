Eventi 89

Concerti nell'Atrio della Scarabelli, a Caltanissetta il recital del chitarrista Luca Blanco

L'appuntamento è per questa sera alle 19,30. Le manifestazioni sono a cura dell'istituto superiore di studi musicali "V. Bellini"

29 Agosto 2019

Il chitarrista Luca Blanco si esibirà Giovedì 29 Agosto alle ore 19:30 presso l’Atrio della biblioteca “Scarabelli” per le manifestazione estiva organizzata dall’ Istituto Superiore di Studi Musicali “V. Bellini” di Caltanissetta in collaborazione con l’ Amministrazione Comunale e la Pro Loco di Caltanissetta denominata “ In Concerto nei Giovedì di mezza estate. “

Luca Blanco è nato a Comiso dove viene avviato allo studio della chitarra classica sotto la guida del M° Fabio Maida. In atto frequenta il corso Accademico Triennale presso l’Istituto Superiore di Studi Musicali “ V. Bellini” di Caltanissetta.

Ha tenuto numerosi concerti ed ha partecipato a numerose Masterclass con i Maestri Giulio Tampalini, Massimo Delle Cese, Carlo Marchione, Arturo Tallini, Emanuele Buono, Nicola Montella, Marco Salcito, Marcin Dylla, Gianmarco Ciampa.

Nel 2018 ha vinto il 1° Premio al Concorso Internazionale di Musica “Amigdala”; nel 2019 il 1° Premio Assoluto al Concorso Internazionale di Musica “Amigdala” vincendo tra l’altro una borsa di studio e l’organizzazione di un Tour Concertistico.

Ha frequentato il prestigioso “Campus Internazionale di Chitarra“ nel 2017 - 2018 - 2019, con oltre 30 Chitarristi di fama internazionale.

Luca Blanco suona con una chitarra del liutaio “Santo Vruna”.



