Con la foto "Fontana Tripisciano" il prof nisseno Salvatore Amico ottiene un nuovo riconoscimento al Premio Chiaravalle

Il Premio è organizzato dal Centro Studi Cultura e Società, in collaborazione con il CRAL Regione Piemonte

Redazione

24 Dicembre 2020 22:30

Ulteriore riconoscimento per il poeta e scrittore professore Salvatore Amico, questa volta per un’opera fotografica alla X Edizione del Premio Chiaravalle di Torino per opere di fotografia sul tema “ Il mio Quartiere, il mio Paese, La mia Città”. Il Premio è organizzato dal Centro Studi Cultura e Società, in collaborazione con il CRAL Regione Piemonte. E’ stata conferita la Menzione della Giuria alla fotografia “Fontana Tripisciano”. La foto ritrae un particolare (Mostro Marino) della Fontana del Tritone di Caltanissetta. Purtroppo visto l’aggravarsi della pandemia che non consente di realizzare la cerimonia in presenza, la premiazione avverrà il 16 gennaio 2021 in videoconferenza.

