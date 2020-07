Attualita 512

Con la donazione della Parrocchia S. Pietro la Caritas di Caltanissetta raggiunge i 100 mila euro

Ancora una volta la Parrocchia S. Pietro e il parroco Don Rino, come tutte le parrocchie della diocesi, dimostrano la sensibilità di interpretare il momento di difficoltà

03 Luglio 2020

Si aspettava da giorni il traguardo simbolico dei 100 mila euro per la raccolta fondi attivata dalla Caritas diocesana di Caltanissetta dall'inizio della pandemia. Il traguardo è stato raggiunto con la significativa donazione della Parrocchia di S. Pietro.La Parrocchia di S.Pietro in occasione della festa di S.Pietro del 29 Giugno ha deciso di devolvere l'intera somma solitamente utilizzata per l'organizzazione della festa, banda musicale, fiori, spettacolo teatrale, etc, alla Caritas diocesana di Caltanissetta.

Purtroppo per le normative che garantiscono il distanziamento sociale, la festa organizzata per commemorare il santo non ha potuto avere il suo pieno svolgimento.

Così la Parrocchia ha deciso di ricordare il Santo con una donazione alla Caritas diocesana di Caltanissetta, per dare un ulteriore contributo alle attività di assistenza della Caritas nel complesso periodo che stiamo vivendo. Una donazione che ricorda la priorità in questo momento, quello di fare fronte uniti all'emergenza economica che ha colpito la Diocesi di Caltanissetta. In questo modo la somma donata, assume l'ennesima dimostrazione della reazione all'unisono della diocesi nissena.

Ancora una volta la Parrocchia S. Pietro e il parroco Don Rino, come tutte le parrocchie della diocesi, dimostrano la sensibilità di interpretare il momento di difficoltà. Per garantire, come hanno già fatto dall'inizio della pandemia, assistenza e vicinanza ai fedeli.



