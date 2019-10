Cronaca 703

Con i soldi del reddito di cittadinanza incide un disco: denunciata una cantante neomelodica

L'accusa, per la cantante catanese e per altri suoi due familiari, è di truffa aggravata. Percepivano il reddito dal luglio scorso

Redazione

12 Ottobre 2019 11:40

Denunciata a Catania cantante neomelodica, insieme a due familiari, per truffa aggravata per aver registrato un album con il reddito di cittadinanza. Dal luglio scorso percepivano illegalmente 709 euro ciascuno di reddito di cittadinanza.I tre sono stati denunciati per truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche da personale del commissariato di polizia Librino di Catania. Durante i controlli nel rione, gli agenti hanno scoperto un minimarket con dei cartelloni pubblicitari sui quali era raffigurata una donna che pubblicizzava il "Primo lavoro discografico - Nuovo album in uscita ai primi di novembre".

Sia i cartelloni che la struttura commerciale erano abusivi. La donna ha dichiarato di essere un'artista neomelodica e che aveva investito 3.000 euro per incidere, con una nota casa discografica, 4 brani, già pubblicati, e un quinto inedito in uscita, e che aveva ancora bisogno di altri soldi per incidere l'intero album contenente 8 brani. L'Inps ha comunicato ai tre la decadenza per loro del reddito di cittadinanza.

La polizia ha precisato che il reddito di cittadinanza era stato chiesto e ottenuto soltanto dalla cantante neomelodica, e che gli altri due familiari si erano invece iscritti nel registro dei disoccupati dell'ufficio del lavoro. La cantante ha contestato la ricostruzione degli investigatori sostenendo di non avere alcun reddito e di avere i requisiti per ottenere il reddito di cittadinanza.



Denunciata a Catania cantante neomelodica, insieme a due familiari, per truffa aggravata per aver registrato un album con il reddito di cittadinanza. Dal luglio scorso percepivano illegalmente 709 euro ciascuno di reddito di cittadinanza.I tre sono stati denunciati per truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche da personale del commissariato di polizia Librino di Catania. Durante i controlli nel rione, gli agenti hanno scoperto un minimarket con dei cartelloni pubblicitari sui quali era raffigurata una donna che pubblicizzava il "Primo lavoro discografico - Nuovo album in uscita ai primi di novembre".

Sia i cartelloni che la struttura commerciale erano abusivi. La donna ha dichiarato di essere un'artista neomelodica e che aveva investito 3.000 euro per incidere, con una nota casa discografica, 4 brani, già pubblicati, e un quinto inedito in uscita, e che aveva ancora bisogno di altri soldi per incidere l'intero album contenente 8 brani. L'Inps ha comunicato ai tre la decadenza per loro del reddito di cittadinanza.

La polizia ha precisato che il reddito di cittadinanza era stato chiesto e ottenuto soltanto dalla cantante neomelodica, e che gli altri due familiari si erano invece iscritti nel registro dei disoccupati dell'ufficio del lavoro. La cantante ha contestato la ricostruzione degli investigatori sostenendo di non avere alcun reddito e di avere i requisiti per ottenere il reddito di cittadinanza.



Messina Denaro, "inchiesta talpe": ufficiale della Dia a Caltanissetta davanti al Gup si difende

News Successiva Bimbi strattonati e schiaffeggiati, a Monza due maestre di un asilo sospese per nove mesi

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews