Con 147 migranti a bordo, Open Arms si dirige verso Lampedusa: via libera dal Tar contro il blocco imposto da Salvini

Il Tar del Lazio, ha accolto il ricorso presentato dalla Ong in mare da 13 giorni. Il porto sicuro più vicino è quello italiano

14 Agosto 2019 17:16

Il Tar del Lazio ha accolto il ricorso di Open Arms e ha disposto la sospensione del divieto di ingresso in acque territoriali italiane per permettere il soccorso delle persone a bordo. Lo rende noto la stessa Ong spagnola, la cui nave è da 13 giorni ferma al largo di Lampedusa con 147 migranti a bordo, annunciando che dirigerà ora verso «il porto sicuro più vicino», ossia con tutta probabilità proprio Lampedusa."A seguito del ricorso presentato dai nostri legali presso il TAR del Lazio in data 13 agosto 2019 - scrive Open Arms - nel quale facevamo presente la violazione delle norme di Diritto Internazionale del mare in materia di soccorso presenti all’interno del Decreto Sicurezza Bis, lo stesso oggi risponde riconoscendo la suddetta violazione nonchè la situazione di eccezionale gravità ed urgenza dovuta alla permanenza protratta in mare dei naufraghi a bordo della nostra nave».



