Comunicazioni di addebito alle aziende attraverso la Pec, l'Inps di Caltanissetta: è tutto falso

L'istituto nazionale per la previdenza sociale denuncia false mail con contestazioni di addebiti relativi a mancati versamenti contributivi

Redazione

26 Luglio 2019 16:46

Sono pervenute segnalazioni da parte di numerose aziende che ricevono attraverso la Posta Elettronica Certificata contestazioni di addebiti relativi a mancati versamenti contributivi. Le email hanno lo scopo di far accedere ad un collegamento, “DETTAGLIO DEGLI ADDEBITI E DEGLI IMPORTI DOVUTI”, attraverso il quale viene scaricato un virus informatico.

L’Inps è del tutto estraneo a tali PEC e le segnalazioni pervenute all’Istituto sono state inviate alle autorità competenti.

Si ricorda a tutti gli utenti di non dare seguito a richieste ambigue che arrivino via email e che l’unico link per accedere alle informazioni, ai servizi e alle prestazioni dell’Istituto è quello del portale istituzionale.

I contatti ufficiali sono disponibili sulla home page del sito internet così come gli elenchi degli indirizzi di Pec utilizzati dalle strutture INPS.

