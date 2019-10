Politica 389

Comune San Cataldo: "La Lega consegna ai commissari prefettizi il book delle manutenzioni cittadine"

Pubblichiamo di seguito una nota a firma di Giuseppe Torregrossa, commissario della Sezione Lega Salvini premier della città di san Cataldo

26 Ottobre 2019 18:06

La Lega - Salvini Premier, dopo aver rispettato l’insediamento della commissione prefettizia dopo lo scioglimento del comune di san cataldo ha dimostrato da subito disponibilità a trovare ogni possibile soluzione per i 1000 problemi che affliggono la nostra San Cataldo, evitando inutili teatrini giornalistici. Noi militanti della Lega sancataldese, abbiamo messo in pista una serie di iniziative concrete che pian piano stanno per essere messe a disposizione della commissione.

Oggi per esempio è stato presentato ai commissari il book fotografico dal titolo “ricostruì-AMO San Cataldo”, all’interno del quale noi leghisti abbiamo mostrato via dopo via, i provvedimenti più urgenti da adottare nella nostra citta: marciapiedi frantumati, muri pericolosi, guard rail precari, strade scivolose ricche di buche. Tutte cose pericolose e abbandonate da almeno 7/8 anni e che erano diventati elementi di preoccupazione per i Sancataldesi.

Molti altri punti sono stati argomentati nella riunione con la dottoressa Giuseppina Di Raimondi, e step by step cercheremo di aggiungerne altri nei prossimi mesi quali: l’emergenza case popolari per le famiglie bisognose, le permute territoriali di vie sancandidesi facenti parte di caltanissetta ma con servizi a carico del Comune di San Cataldo, l’emergenza pioggia con relative manutenzione di caditoie acque piovane, onde evitare allagamenti pericolosi, ed infine l’ultimazione del quartiere Santa Fara.

Siamo fiduciosi in questo progetto “Ricostrui-amo San Cataldo” che porterà la voce del popolo dentro il palazzo delle spighe, a prova che la lega è sempre tra la gente, sotto i gazebi, o direttamente nella sede in Corso Sicilia, pronti ad ascoltare la comunità.

Abbiamo ereditato una città rasa al suolo ma siamo disposti a restituirla al suo originario splendore.



