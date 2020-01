Attualita 336

Comune di San Cataldo, comunicazioni in merito al pagamento della Tari

Il saldo TARI 2019 che sarà effettuato entro il 28 febbraio 2020, non sarà oggetto di sanzione e interessi

Redazione

03 Gennaio 2020 12:51

Si comunica ai contribuenti che, per venire incontro alle esigenze manifestate da diversi cittadini, con apposito provvedimento del Responsabile del Settore 2° Gestione Finanziaria e Tributi, in corso di adozione, il pagamento del saldo TARI 2019 che sarà effettuato entro il 28 febbraio 2020, non sarà oggetto di sanzione e interessi, in applicazione dell’art.10 della legge 27/07/2000, n.212, (Statuto del contribuente). Inoltre, entro lo stesso termine del 28/02/2020, saranno adottate altre misure per facilitare l’adempimento tributario da parte dei contribuenti. Si coglie l’occasione per evidenziare che il pagamento della TARI costituisce un obbligo di legge, che serve a finanziare specificatamente il servizio di igiene ambientale integrato. Si ritiene utile precisare che tutte le somme versate dai contribuenti per la TARI sono per espressa previsione di legge destinate a finanziare il servizio in questione e non possono essere destinate ad altre finalità. Si confida nella collaborazione e nel senso civico dei cittadini.



La Commissione Straordinaria (Di Raimondo – Romano – Richichi)



