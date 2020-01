Cronaca 936

Comprano mandragora al posto della borragine da un ambulante: madre e figlia in Rianimazione

Venditore adesso ricercato dai carabinieri. Si sono presentate in ospedale con i classici sintomi dell’avvelenamento: confusione mentale, vertigini, nausea, diarrea e malessere generale

Redazione

19 Gennaio 2020 19:14

Madre e figlia di 72 anni e 56 anni sono ricoverate in gravi condizioni negli ospedali Buccheri La Ferla e Villa Sofia di Palermo per avere ingerito della mandragora.Le donne avevano acquistato nella zona di via Marchese di Roccaforte da un venditore ambulante di Bolognetta a Palermo. Doveva essere borragine ed invece era mandragora.

Venditore adesso ricercato dai carabinieri. Si sono presentate in ospedale con i classici sintomi dell’avvelenamento: confusione mentale, vertigini, nausea, diarrea e malessere generale. Sono salve grazie al coordinamento scattato tra 118 e polizia stradale di Buonfornello.

Il centro antiveleni di Pavia ha segnalato la presenza delle fiale dell’antidoto all’ospedale di Cefalù. Un’auto della polizia stradale è andata a prenderle e le ha portate ai medici del 118 che si trovavano in via Oreto che le hanno smistate al Buccheri dove è ricoverata la figlia e a Villa Sofia dove si trova la madre. La prognosi per le due donne è riservata. (Ignazio Marchese, Blogsicilia.it)



