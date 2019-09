Attualita 659

Commissariato di Niscemi: struttura fatiscente e carenza di personale, martedì una manifestazione

Nonostante le denunce del sindacato, nulla è cambiato. Mancano mezzi e uomini e l'immobile non è adeguato

Redazione

21 Settembre 2019 16:21

Rimane grave la situazione in cui versa il Commissariato di P.S. di Niscemi. Proprio per questo, martedì 24 settembre si terrà una manifestazione.

Nonostante svariate segnalazioni effettuate negli ultimi periodi, l’ultima in ordine di tempo in data 24 Luglio 2019, nulla è cambiato in quell’Ufficio, dal momento che le problematiche segnalate continuano a rimanere irrisolte.

Si ribadiscono le pessime condizioni in cui, ancora oggi sono costretti a lavorare gli appartenenti al Commissariato di P.S. di Niscemi, struttura in condizioni fatiscenti, evidenziate anche dalle relazioni annuali della commissione per la sicurezza sul lavoro, relazioni in cui si riportano ciclicamente il degrado delle opere murarie,in cui sono costretti a lavorare gli operatori, e le precarie vie di fuga.

Nonostante varie sollecitazioni, attualmente non vi è una alcuna prospettiva di risoluzione.

A conferma di quanto evidenziato, notizia dell’ultima settimana è che, a causa delle prime piogge invernali arrivate, è stato interdetto all’utilizzo il locale adibito all’ufficio P.A.S.I. per infiltrazioni di acqua risalenti dal pavimento.

Lo stabile del Commissariato, come da autorizzazione da parte del Giudice, è stato messo in vendita presso un sito di agenzia immobiliare.

Abbiamo più volte segnalato la grave carenza di personale in servizio presso il Commissariato di Niscemi, personale che opera in situazione di stress dovuto ai turni massacranti. Il personale è logorato, perché costretto ad accumulare riposi per coprire i turni di servizio.

Alla manifestazione, sarà presente il Segretario Nazionale Romano Amico, nonché il direttivo delle Segreterie Provinciali di Caltanissetta, Enna, Siracusa ed Agrigento. La manifestazione è indetta dalla Segreteria provinciale F.S.P. Polizia di Stato di Caltanissetta





Rimane grave la situazione in cui versa il Commissariato di P.S. di Niscemi. Proprio per questo, martedì 24 settembre si terrà una manifestazione.

Nonostante svariate segnalazioni effettuate negli ultimi periodi, l’ultima in ordine di tempo in data 24 Luglio 2019, nulla è cambiato in quell’Ufficio, dal momento che le problematiche segnalate continuano a rimanere irrisolte.

Si ribadiscono le pessime condizioni in cui, ancora oggi sono costretti a lavorare gli appartenenti al Commissariato di P.S. di Niscemi, struttura in condizioni fatiscenti, evidenziate anche dalle relazioni annuali della commissione per la sicurezza sul lavoro, relazioni in cui si riportano ciclicamente il degrado delle opere murarie,in cui sono costretti a lavorare gli operatori, e le precarie vie di fuga.

Nonostante varie sollecitazioni, attualmente non vi è una alcuna prospettiva di risoluzione.

A conferma di quanto evidenziato, notizia dell’ultima settimana è che, a causa delle prime piogge invernali arrivate, è stato interdetto all’utilizzo il locale adibito all’ufficio P.A.S.I. per infiltrazioni di acqua risalenti dal pavimento.

Lo stabile del Commissariato, come da autorizzazione da parte del Giudice, è stato messo in vendita presso un sito di agenzia immobiliare.

Abbiamo più volte segnalato la grave carenza di personale in servizio presso il Commissariato di Niscemi, personale che opera in situazione di stress dovuto ai turni massacranti. Il personale è logorato, perché costretto ad accumulare riposi per coprire i turni di servizio.

Alla manifestazione, sarà presente il Segretario Nazionale Romano Amico, nonché il direttivo delle Segreterie Provinciali di Caltanissetta, Enna, Siracusa ed Agrigento. La manifestazione è indetta dalla Segreteria provinciale F.S.P. Polizia di Stato di Caltanissetta





News Successiva Ancora una protesta contro il Muos: a Niscemi attivisti in piazza provenienti da tutta la Sicilia

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews