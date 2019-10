Attualita 347

Commemorazione dei defunti. Orari e giorni d'ingresso al cimitero Angeli. Bus navetta dal 31 ottobre al 3 novembre

Di seguito gli orari e i giorni d'ingresso al cimitero Angeli nella settimana di commemorazione dei defunti

Redazione

25 Ottobre 2019 14:25

Con il ritorno dell'ora solare nella notte tra il 26 e il 27 ottobre l'orario d'apertura del cimitero Angeli torna ad essere quello invernale ossia 7,00 - 17,00 (anziché 18,00).Solo nei giorni 1, 2, e 3 novembre l'apertura si protrarrà fino alle 18,00.

Nei giorni del 31 ottobre e 1, 2, 3 novembre sarà attivo il servizio di bus navetta da (e per) piazza Garibaldi, in concomitanza con la chiusura al transito veicolare in via Angeli negli stessi giorni. La navetta della Scat percorrerà il tragitto piazza Garibaldi, corso Vittorio Emanuele, via Medaglie d'Oro, via Angeli, Cimitero. Al ritorno percorrerà corso Vittorio Emanuele in senso inverso con corsia riservata. Soltanto nella giornata di domenica 3 novembre il servizio di bus navetta sarà limitato alle ore del mattino fino alle 13,30. Si tratta, infatti, di una giornata aggiuntiva rispetto a quelle previste dal contratto di servizio, che la Scat su richiesta della Polizia municipale ha acconsentito di attivare senza costi aggiuntivi. Di seguito gli orari e i giorni d'ingresso al cimitero Angeli nella settimana di commemorazione dei defunti:



Lunedì 28 ottobre: Apertura 7:00 - 17,00 ingresso con autovetture consentito solo ai dotati di tesserino per disabile con un accompagnatore; è tollerato anche l'ingresso di persone anziane con difficoltà a deambulare con un accompagnatore; servizio bus della SCAT all'interno del cimitero.



Martedì 29 ottobre: Apertura 7:00 – 17,00 ingresso con autovetture consentito solo ai dotati di tesserino per disabile con un accompagnatore; è tollerato anche l'ingresso di persone anziane con difficoltà a deambulare con un accompagnatore;



Mercoledì 30 ottobre: 7,00 - 17,00 ingresso aperto a tutti con autovetture



Giovedì 31 ottobre: 7,00 - 17,00 Ordinanza di chiusura al traffico in via Angeli; ingresso con autovetture consentito solo ai dotati di tesserino per disabile con un accompagnatore. Servizio navetta bus attivo da piazza Garibaldi.



Venerdì 1 novembre: 7,00 - 18,00 Ordinanza di chiusura al traffico in via Angeli; ingresso con autovetture consentito solo ai dotati di tesserino per disabile con un accompagnatore. Servizio navetta bus attivo da piazza Garibaldi.



Sabato 2 novembre: 7,00 - 18,00 Ordinanza di chiusura al traffico in via Angeli; ingresso con autovetture consentito solo ai dotati di tesserino per disabile con un accompagnatore. Servizio navetta bus attivo da piazza Garibaldi.



Domenica 3 novembre: 7,00 - 18,00 Ordinanza di chiusura al traffico in via Angeli; ingresso con autovetture consentito solo ai dotati di tesserino per disabile con un accompagnatore. Servizio navetta bus attivo da piazza Garibaldi fino alle 13,30.



Con il ritorno dell'ora solare nella notte tra il 26 e il 27 ottobre l'orario d'apertura del cimitero Angeli torna ad essere quello invernale ossia 7,00 - 17,00 (anziché 18,00).Solo nei giorni 1, 2, e 3 novembre l'apertura si protrarrà fino alle 18,00.

Nei giorni del 31 ottobre e 1, 2, 3 novembre sarà attivo il servizio di bus navetta da (e per) piazza Garibaldi, in concomitanza con la chiusura al transito veicolare in via Angeli negli stessi giorni. La navetta della Scat percorrerà il tragitto piazza Garibaldi, corso Vittorio Emanuele, via Medaglie d'Oro, via Angeli, Cimitero. Al ritorno percorrerà corso Vittorio Emanuele in senso inverso con corsia riservata. Soltanto nella giornata di domenica 3 novembre il servizio di bus navetta sarà limitato alle ore del mattino fino alle 13,30. Si tratta, infatti, di una giornata aggiuntiva rispetto a quelle previste dal contratto di servizio, che la Scat su richiesta della Polizia municipale ha acconsentito di attivare senza costi aggiuntivi. Di seguito gli orari e i giorni d'ingresso al cimitero Angeli nella settimana di commemorazione dei defunti:



Lunedì 28 ottobre: Apertura 7:00 - 17,00 ingresso con autovetture consentito solo ai dotati di tesserino per disabile con un accompagnatore; è tollerato anche l'ingresso di persone anziane con difficoltà a deambulare con un accompagnatore; servizio bus della SCAT all'interno del cimitero.



Martedì 29 ottobre: Apertura 7:00 – 17,00 ingresso con autovetture consentito solo ai dotati di tesserino per disabile con un accompagnatore; è tollerato anche l'ingresso di persone anziane con difficoltà a deambulare con un accompagnatore;



Mercoledì 30 ottobre: 7,00 - 17,00 ingresso aperto a tutti con autovetture



Giovedì 31 ottobre: 7,00 - 17,00 Ordinanza di chiusura al traffico in via Angeli; ingresso con autovetture consentito solo ai dotati di tesserino per disabile con un accompagnatore. Servizio navetta bus attivo da piazza Garibaldi.



Venerdì 1 novembre: 7,00 - 18,00 Ordinanza di chiusura al traffico in via Angeli; ingresso con autovetture consentito solo ai dotati di tesserino per disabile con un accompagnatore. Servizio navetta bus attivo da piazza Garibaldi.



Sabato 2 novembre: 7,00 - 18,00 Ordinanza di chiusura al traffico in via Angeli; ingresso con autovetture consentito solo ai dotati di tesserino per disabile con un accompagnatore. Servizio navetta bus attivo da piazza Garibaldi.



Domenica 3 novembre: 7,00 - 18,00 Ordinanza di chiusura al traffico in via Angeli; ingresso con autovetture consentito solo ai dotati di tesserino per disabile con un accompagnatore. Servizio navetta bus attivo da piazza Garibaldi fino alle 13,30.



Caltanissetta, negozi aperti domenica 27 ottobre e il 3 novembre: la decisione è della Confcommercio

News Successiva Caltanissetta e Gela, allerta rossa per condizioni meteo avverse. Disposta per domani la chiusura delle scuole

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews